Za 19 dni możliwy bój z Polską. Wynik bez znaczenia. Decyzja już zapadła

Mundial jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. By zagrać na mistrzostwach świata, reprezentacja Polski musi wygrać dwa mecze barażowe - najpierw półfinał z Albanią, który zostanie rozegrany 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie, a potem finał, już poza domem.

Rywalem "Biało-Czerwonych" w decydującym boju będzie - w przypadku zwycięstwa z Albanią - lepszy z pary Szwecja - Ukraina. Wiemy już, że nasi wschodni sąsiedzi ugoszczą nas w Walencji, a spotkanie z ekipą ze Skandynawii zostanie rozegrane w Solnej, w okolicach Sztokholmu.

Ostateczny wynik eliminacyjnych bojów często jest kluczowym czynnikiem przy rozważaniu przez władze federacji losów przyszłości poszczególnych selekcjonerów. Szwedzi jednak postawili na inne rozwiązanie. Tamtejszy związek kluczową decyzję podjął u progu baraży.

Reprezentacja Polski walczy o mundial. Szwedzi ogłaszają przed barażami

W czwartek pojawił się komunikat mówiący o tym, że swoją umowę przedłużył trener reprezentacji Szwecji Graham Potter. Na jej mocy 50-letni Anglik ma pracować z tamtejszą kadrą do 2030 roku, a więc do kolejnych mistrzostw świata.

- To dla mnie wielki dzień i fantastyczna okazja, by zrobić coś ważnego w przyszłości. (...) Szwecja to kraj piłkarski, z bogatą historią i drużynami, które grały na mistrzostwach i tam rywalizowały. Chcemy do nich nawiązać - powiedział Graham Potter, ciesząc się z prolongaty swojego kontraktu.

Były szkoleniowiec Chelsea czy West Hamu United objął stery w reprezentacji Szwecji w październiku minionego roku. Jak dotąd poprowadził drużynę tylko w dwóch spotkaniach. Debiut był dla niego bolesny, bo skończył się porażką 1:4 ze Szwajcarią, a trzy dni później jego podopieczni wywalczyli remis 1:1 ze Słowenią.

Graham Potter objął stanowisko mając jeden cel - wprowadzenie Szwecji na tegoroczny mundial. Wiemy już jednak, że bez względu na końcowy rezultat meczów barażowych, wciąż będzie kontynuował swoją misję w Skandynawii.

