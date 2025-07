Z gruzów Warszawy po piłkarską chwałę. 70 lat temu otworzono legendarny polski stadion

22 lipca 1944 roku ogłoszono oficjalnie Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego - marionetkowej organizacji zdominowanej przez komunistów, w pełni zależnej od decyzji Józefa Stalina. Choć na dokumencie jako miejsce wydania widniał Chełm, to w rzeczywistości manifest został ogłoszony w Moskwie.

Dla mitu założycielskiego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była to data kluczowa - i już rok później została ustanowiona Świętem Narodowego Odrodzenia Polski, które w PRL-u obchodzono z wyjątkową pompą. W roku 1955 przy okazji tej celebracji otworzono oficjalnie stadion, który na zawsze wpisał się w historię rodzimego sportu - zwłaszcza piłki nożnej.

Mowa tu naturalnie o Stadionie Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego, którego koncepcja powstania pojawiła się jeszcze we wczesnych latach 50. W roku 1953 konkurs projektowy wygrali Zbigniew Ihnatowicz, Jerzy Sołtan i Jerzy Hryniewiecki, przy czym jedynie ten ostatni pozostał do końca przy realizacji przedsięwzięcia - Ihnatowicz i Sołtan odeszli z zespołu protestując wobec zmian, jakie chciał wprowadzić Główny Komitet Kultury Fizycznej, czyli innymi słowy, inwestor.

Paweł Giergoń w obszernym artykule dla portalu Sztuka.net wskazał, że relacje Sołtana z Hryniewieckim nigdy nie były przesadnie dobre, natomiast sytuacja z GKKF zaogniła je już do końca. Ostatecznie do grupy projektowej dołączono Marka Leykama i Czesława Rajewskiego, a wszelkie prace przebiegały w błyskawicznym tempie. Wszystko miało też dodatkowy wymiar symboliczny - tak opisywał to dla magazynu "Obieg" w artykule "Palimpsest wpisany w elipsę. O architekturze Stadionu" Grzegorz Piątek:

Trybuny usypano z zalegających tam gruzów przedwojennej Warszawy. Pod trybunami Stadionu pochowano Stare Miasto - jego cegły, pręty, kości - o ileż prawdziwsze od tego odbudowanego, które lśniło świeżymi tynkami na drugim brzegu

22 lipca 1955 roku - a więc w jedenastą, a nie dziesiątą rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN - doszło do oficjalnego otwarcia mieszczącego się na Kamionku obiektu - w jego ramach m.in. zmierzyły się ze sobą piłkarskie reprezentacje Warszawy i Katowic (wówczas Stalinogrodu), a autorem pierwszego trafienia na stadionie został Czesław Ciupa - wówczas jeszcze związany z Polonią Bytom, którą niedługo potem zamienił na warszawską Legię. Ostatecznie goście z Górnego Śląska wygrali 2:1.

SD przez lata był świadkiem licznych uroczystości państwowych i różnorakich wydarzeń sportowych, ale co najistotniejsze był on przez długi czas jednym z "domów" futbolowej reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" rozegrali na nim łącznie 25 spotkań - pierwsze w roku 1956, kiedy to doszło do towarzyskiej potyczki z Norwegami, która okazał się nad wyraz widowiskowa - Polacy wygrali 5:3, a autorem aż czterech goli był tu Ernest Pohl.

Pierwszym meczem o stawkę dla "Orłów" rozegranym na Stadionie Dziesięciolecia było starcie z listopada 1957 roku, kiedy to w ramach el. MŚ 1958 rozbili oni Finlandię 4:0, a dublet odnotował Lucjan Brychczy. Na mundial jednak nie udało się koniec końców awansować - z zawierającej trzy zespoły grupy 6 przepustkę na turniej wywalczyło ZSRR, choć by to ostatecznie rozstrzygnąć Polacy i Sowieci musieli rozegrać dodatkowe spotkanie na neutralnym terenie, które Związek Radziecki wygrał 2:0.

W 1960 roku "Biało-Czerwoni" zagrali jeszcze ze "Sborną" w Moskwie, co skończyło się niestety klęską 1:7, ale już w maju 1961 roku nadeszła okazja do rewanżu na Stadionie Dziesięciolecia. Wówczas to jedynego gola w meczu zdobył niezawodny Pohl, ku ogromnej uciesze zgromadzonej widowni - atmosfera na trybunach była wyjątkowo napięta, podtekst polityczny oczywisty, a możliwość ogrania wyjątkowo nielubianych oponentów była bezcenna. Smak triumfu był tym lepszy, że ZSRR świeżo co został mistrzem Europy, a Pohlowi udało się pokonać jednego z najlepszych golkiperów w historii - Lwa Jaszyna.

Co ciekawe, to jednak nie mecz z Sowietami był tym, który przyciągnął na obiekt najwięcej ludzi - rekordowa frekwencja padała dwukrotnie: ok. 90 tys. osób miało widzieć wspominane już starcie z Finlandią z 1957 roku oraz zmagania el. Euro w roku 1971 przeciwko RFN. Niemcy wygrali wówczas 3:1, a dwa trafienia odnotował Gerd Muller. Honorowe trafienie dla "Orłów" zaliczył Robert Gadocha.

Kilka miesięcy później na tym samym terenie podopieczni Kazimierza Górskiego ograli za to Bułgarię 3:0 (dublet Jarosika i bramka Deyny) w kwalifikacjach olimpijskich - a przecież na IO wywalczyli oni potem złoty medal. Trochę tu jednak zabrakło do miana najbardziej zdecydowanego zwycięstwa na SD - to przynależy do rywalizacji z Danią (1970) i Cyprem (1976), które udało się pokonać 5:0.

Koniec jednego i początek drugiego. Od Stadionu Dziesięciolecia do Stadionu Narodowego

Ostatni oficjalny mecz na Stadionie Dziesięciolecia reprezentacja Polski rozegrała dokładnie 17 kwietnia 1983 roku - wówczas to w el. Euro 1984 zremisowała ona 1:1 z Finlandią choć... tylko gospodarze strzelali tu gole, bo oprócz trafienia Włodzimierza Smolarka "samobója" odnotował Paweł Janas.

Następnie sportowa arena zaczęła podupadać - ostatecznie podczas przemian ustrojowych po roku 1989 wokół stadionu powstał "Jarmark Europa", jedno z największych ówczesnych targowisk na "Starym Kontynencie". Działał on do 2007 roku, bo potem - krótko mówiąc - nadeszło nowe.

W miejscu, gdzie stał Stadion Dziesięciolecia, wzniesiono bowiem, w związku ze zbliżającym się Euro, Stadion Narodowy, którego inauguracja miała miejsce w 29 stycznia 2012 roku. Miesiąc później "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy wystąpili w swym nowym domu - i w meczu towarzyskim zremisowali 0:0 z Portugalią. Nad brzegiem Wisły zaczęła się pisać zupełnie nowa historia...

[statystyki dotyczące wyników kadry pochodzą z serwisu "Łączy Nas Piłka"]

Stadion Dziesięciolecia Gamdzyk/REPORTER East News

Stadion PGE Narodowy materiały prasowe/materiały zewnętrzne materiały prasowe