Niezwykle aktywna na rynku transferowym była Wieczysta Kraków. Podczas letniego okienka do zespołu trafili tacy zawodnicy, jak Kamil Pestka, Carlitos, Lucas Piazon, Jacky Donkor, czy Karol Fila.

Wzmocnienia te zdecydowanie podniosły poziom drużyny Przemysława Cecherza, co udowadniają ostatnie wyniki osiąganie przez klub. Po ośmiu kolejkach Betclic 1. Ligi Wieczysta zajmuję bardzo wysoką, drugą lokatę z 14 punktami na koncie ze stratą czterech "oczek" do liderującej Wisły Kraków.

Mimo udanego początku kampanii wiele wskazuje, że klub z Krakowa nie ma zamiaru się zatrzymywać z transferami. Według informacji przekazanych przez serwis Goal.pl na celowniku Wieczystej znalazł się 15-krotny reprezentant Polski, Tymoteusz Puchacz.

Puchacz w jasnej sytuacji, musi sobie szukać klubu

Defensor ma za sobą kiepski czas. Jego aktualny pracodawca, klub 2. Bundesligi, Holstein Kiel nie wiąże z nim żadnych nadziei i ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Przez długi czas 26-latek liczył, że trafi do innej mocnej europejskiej ligi. Niestety dla niego na tą chwilę powoli kończą mu się opcję, bowiem w większości lig zamknięto już okienko transferowe.

Taki rozwój sprawy chcę wykorzystać właśnie Wieczysta, która szczegółowo przygląda się Polakowi. Zadanie to według Goal.pl wydaje się bardzo trudne. Po pierwsze zawodnik wciąż ma obowiązujący kontrakt z niemieckim zespołem, co oznacza, że trzeba za niego zapłacić.

Pod znakiem zapytania stoi także wola Puchacza, który jakiś czas temu miał na stole ofertę powrotu do Lecha Poznań. Finalnie zdecydował się ją odrzucić, gdyż wolałby pozostać za granicą.

Z każdą godziną tego czasu jest coraz mniej. Okienko transferowe w Polsce kończy się w 8 września o północy.

Tymoteusz Puchacz, Robert Lewandowski Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Tymoteusz Puchacz David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP