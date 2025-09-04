Wzruszające sceny przed meczem Polski z Holandią. Wszyscy zaczęli klaskać

Reprezentacja Polski, pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana wznawia walkę o przyszłoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Biało-czerwoni mają na koncie sześć punktów po trzech meczach, w których wygrali z Litwą i Maltą, a przegrali z Finlandią. Porażka ze Skandynawami sprawia, że nie ma już marginesu na błąd. A dziś mecz z Holandią, z którą nie wygraliśmy od 46 lat.

Robert Lewandowski wrócił do składu. Zaskoczenie w wyjściowej jedenastce

Jan Urban ma trudny debiut w roli selekcjonera polskiej kadry. Mecz z Holandią, na wyjeździe, do tego jeszcze w eliminacjach do mundialu. Do tego trener przejął reprezentację krótko po tym, jak doszło do afery z opaską kapitana, kiedy to Michał Probierz odebrał tę funkcję Robertowi Lewandowskiemu i przekazał Piotrowi Zielińskiemu.

Ostatnio jednak szkoleniowiec, wydaje się, że unormował sytuację w kadrze. Jasno przekazał opinii publicznej, a przede wszystkim zawodnikom, jaka jest hierarchia kapitanów w zespole. Pierwszym jest Robert Lewandowski, drugim Piotr Zieliński, a trzecim Jan Bednarek.

Jan Urban już w swoim debiucie zaskoczył. W obronie, obok Jana Bednarka, postawił na Przemysława Wiśniewskiego, gracza Spezii. Ten również po raz pierwszy gra z orzełkiem na piersi. Selekcjoner wytłumaczył swój wybór w rozmowie z TVP Sport.

- Ufam każdemu z zawodników. Nie wiem, co mi da w tym momencie, jak on wytrzyma presję i jak sobie z tym wyzwaniem poradzi. Ale też nie wiem, jak poradziłby sobie Tomek Kędziora czy Janek Ziółkowski. Trzeba zadecydować - zaczął trener.

Za chwilę zaczął wyliczać cechy Przemysława Wiśniewskiego, które zadecydowały o tym, że Jan Urban na niego postawił.

- W dużej mierze to, że jest silny, wysoki i szybki pomogło mi, żeby postawić na niego. Holendrzy mają mnóstwo szybkości i dobrze opracowane stałe fragmenty gry, są niebezpieczni, to przechyliło szalę na korzyść "Wiśni" - dodał Urban.

Minuta oklasków przed meczem Polski z Holandią

Podstawowe jedenastki reprezentacji Polski i Holandii prezentujemy poniżej.

Na kilka minut przed pierwszym gwizdkiem, kiedy wszyscy piłkarze wyszli na boisko, rozegrały się wzruszające sceny. Zawodnicy stanęli w środku, a kibice wstali z miejsc. Nagle rozległy się oklaski. W ten sposób wszyscy zebrani na stadionie w Rotterdamie uczcili pamięć kilku zmarłych holenderskich piłkarzy. Pożegnani zostali Rinus Israel (1942-2025), Bud Brocken (1957-2025), Dick Schneider (1948-2025) i Martin Laamers (1967-2025). Wszyscy zmarli w ciągu ostatnich tygodni.

