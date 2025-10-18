Wystarczyły cztery mecze. Efekt Urbana już działa. Nadszedł komunikat ws. reprezentacji Polski

W lipcu Jan Urban zajął miejsce Michała Probierza na posadzie selekcjonera reprezentacji Polski. Już w debiucie nowy trener stanął przed arcytrudnym zadaniem - wyjazdowym meczem przeciwko Holandii w eliminacjach mistrzostw świata. Gol Matty'ego Casha sprawił, że nasza kadra zdołała zremisować 1:1 i wywieźć z wymagającego terenu jeden punkt.

Następnie przyszedł czas na kolejne ważne spotkanie - z Finlandią, na Stadionie Śląskim. Tam popis dali Piotr Zieliński, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. Polacy triumfowali 3:1. Następne zgrupowanie odbyło się na początku października.

Roman Kołtoń: Jan Urban nie zagra Edwarda Iordanescu Polsat Sport

Jest awans reprezentacji Polski w światowym rankingu FIFA!

"Biało-Czerwoni" po przebłysku geniuszu Zielińskiego na własnym podwórku triumfowali 1:0 w sparingu. W niedzielę, 12 października zagraliśmy kolejne spotkanie z Litwą, tym razem w Kownie. W kontekście kwalifikacji mundialu było ono nie zwykle ważne. Tym razem drużynę pociągnął Sebastian Szymański, który trafił do siatki bezpośrednio po rzucie rożnym, a potem zanotował asystę do Roberta Lewandowskiego. Efekt? 2:0.

Wyraźnie widać, że pod wodzą Urbana reprezentacja Polski odżyła. Na boisku i poza nim. W czterech spotkaniach nasza kadra odniosła trzy zwycięstwa, straciła tylko dwie bramki, strzeliła aż siedem. Wszystko to miało wpływ na światowy ranking FIFA, w którym - zgodnie z najświeższą aktualizacją - awansowaliśmy o trzy pozycje. Obecnie Polska zajmuje 33. miejsce. Jak prezentuje się całe zestawienie?

Oto najnowszy ranking FIFA:

1. Hiszpania

2. Argentyna

3. Francja

4. Anglia

5. Portugalia

6. Holandia

7. Brazylia

8. Belgia

9. Włochy

10. Niemcy

...

31. Panama

32. Egipt

33. Polska

34. Walia

35. Algieria

Jeśli zwycięska passa zostanie zachowana, drużyna Jana Urbana może zanotować kolejne awanse w rankingu. Do wyprzedzenia są kadry m.in. Panamy, Egiptu, Rosji czy Norwegii. Przypomnijmy, najwyższe miejsce w historii Polacy zajmowali w sierpniu 2017 roku. Wówczas plasowali się na piątej pozycji.

Przemysław Wiśniewski i Robert Lewandowski po meczu Polska - Litwa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Foto Olimpik AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News