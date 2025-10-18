Wystarczyły cztery mecze. Efekt Urbana już działa. Nadszedł komunikat ws. reprezentacji Polski
Pod wodzą Jana Urbana reprezentacja Polski rozegrała już cztery spotkania. Do tej pory za kadencji nowego selekcjonera "Biało-Czerwoni" nie ponieśli jeszcze porażki. Jak się okazuje, nie są to jedyne pozytywy! Ostatnio miała miejsca kolejna aktualizacja rankingu FIFA, w którym nasza kadra awansowała o trzy pozycje. Które miejsce zajmuje obecnie Polska?
W lipcu Jan Urban zajął miejsce Michała Probierza na posadzie selekcjonera reprezentacji Polski. Już w debiucie nowy trener stanął przed arcytrudnym zadaniem - wyjazdowym meczem przeciwko Holandii w eliminacjach mistrzostw świata. Gol Matty'ego Casha sprawił, że nasza kadra zdołała zremisować 1:1 i wywieźć z wymagającego terenu jeden punkt.
Następnie przyszedł czas na kolejne ważne spotkanie - z Finlandią, na Stadionie Śląskim. Tam popis dali Piotr Zieliński, Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. Polacy triumfowali 3:1. Następne zgrupowanie odbyło się na początku października.
Jest awans reprezentacji Polski w światowym rankingu FIFA!
"Biało-Czerwoni" po przebłysku geniuszu Zielińskiego na własnym podwórku triumfowali 1:0 w sparingu. W niedzielę, 12 października zagraliśmy kolejne spotkanie z Litwą, tym razem w Kownie. W kontekście kwalifikacji mundialu było ono nie zwykle ważne. Tym razem drużynę pociągnął Sebastian Szymański, który trafił do siatki bezpośrednio po rzucie rożnym, a potem zanotował asystę do Roberta Lewandowskiego. Efekt? 2:0.
Wyraźnie widać, że pod wodzą Urbana reprezentacja Polski odżyła. Na boisku i poza nim. W czterech spotkaniach nasza kadra odniosła trzy zwycięstwa, straciła tylko dwie bramki, strzeliła aż siedem. Wszystko to miało wpływ na światowy ranking FIFA, w którym - zgodnie z najświeższą aktualizacją - awansowaliśmy o trzy pozycje. Obecnie Polska zajmuje 33. miejsce. Jak prezentuje się całe zestawienie?
Oto najnowszy ranking FIFA:
- 1. Hiszpania
- 2. Argentyna
- 3. Francja
- 4. Anglia
- 5. Portugalia
- 6. Holandia
- 7. Brazylia
- 8. Belgia
- 9. Włochy
- 10. Niemcy
- ...
- 31. Panama
- 32. Egipt
- 33. Polska
- 34. Walia
- 35. Algieria
Jeśli zwycięska passa zostanie zachowana, drużyna Jana Urbana może zanotować kolejne awanse w rankingu. Do wyprzedzenia są kadry m.in. Panamy, Egiptu, Rosji czy Norwegii. Przypomnijmy, najwyższe miejsce w historii Polacy zajmowali w sierpniu 2017 roku. Wówczas plasowali się na piątej pozycji.