Wygrana z Litwą, a teraz takie wieści. Włosi nie mają wątpliwości. "Gotowy"
Reprezentacja Polski po pokonaniu Litwy (2:0) jest na dobrej drodze, aby zagrać w co najmniej w barażach o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Naszemu zespołowi nie mógł pomóc Nicola Zalewski, który zmaga się z kontuzją uda. Teraz z Włoch napłynęły nowe informacje w sprawie jego zdrowia.
Nicola Zalewski przed sezonem 2025/26 dołączył do Atalanty Bergamo. 23-latek został wykupiony z Interu Mediolan za 17 milionów euro z myślą, że będzie to świetna inwestycja w przyszłość. Polak szybko zaaklimatyzował się w zespole, a jego forma rosła z meczu a mecz. Niestety w meczu czwartej kolejki Serie A pomiędzy Atalantą, a Torino doszło do przykrej sytuacji. Polski piłkarz po 10 minutach gry musiał opuścić boisko z urazem.
Szczegółowe badania wykazały, że Zalewski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda i czekać go może około czterotygodniowa przerwa w grze. Polak opuścił mecze ligowe z Juventusem (1:1) i Coco (1:1), a także spotkanie Ligi Mistrzów z Clube Brugge (2:1). Zabrakło go także na zgrupowaniu reprezentacji Polski, podczas którego Biało - Czerwoni zmierzyli się w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0) oraz eliminacyjnym z Litwą (2:0).
Nowe wieści w sprawie zdrowia Zalewskiego. Jan Urban tylko na to czekał
Zalewski jednak już jest prawie gotowy do gry. Tak twierdzi włoski portal calciomercato.com.
Nicola Zalewski i Roul Bellanova realizują swoje plany rekonwalescencji, a nawet przyspieszają swoje powroty. Zalewski może wrócić do podstawowego składu w meczu z Lazio i jest gotowy do treningów z drużyną w tym tygodniu
To oznaczałoby, że Zalewski na boisku mógłby już się pojawić w najbliższą niedzielę (19 października). Wówczas Atalanta podejmie na własnym stadionie Lazio Rzym.
Powrót do zdrowia na pewno cieszy Jana Urbana. Selekcjoner z pewnością będzie chciał z niego skorzystać w trakcie następnego zgrupowania, które odbędzie się w połowie listopada. Wówczas Polacy zagrają ostatnie dwa mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą.