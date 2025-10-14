Nicola Zalewski przed sezonem 2025/26 dołączył do Atalanty Bergamo. 23-latek został wykupiony z Interu Mediolan za 17 milionów euro z myślą, że będzie to świetna inwestycja w przyszłość. Polak szybko zaaklimatyzował się w zespole, a jego forma rosła z meczu a mecz. Niestety w meczu czwartej kolejki Serie A pomiędzy Atalantą, a Torino doszło do przykrej sytuacji. Polski piłkarz po 10 minutach gry musiał opuścić boisko z urazem.

Szczegółowe badania wykazały, że Zalewski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda i czekać go może około czterotygodniowa przerwa w grze. Polak opuścił mecze ligowe z Juventusem (1:1) i Coco (1:1), a także spotkanie Ligi Mistrzów z Clube Brugge (2:1). Zabrakło go także na zgrupowaniu reprezentacji Polski, podczas którego Biało - Czerwoni zmierzyli się w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0) oraz eliminacyjnym z Litwą (2:0).

Nowe wieści w sprawie zdrowia Zalewskiego. Jan Urban tylko na to czekał

Zalewski jednak już jest prawie gotowy do gry. Tak twierdzi włoski portal calciomercato.com.

Nicola Zalewski i Roul Bellanova realizują swoje plany rekonwalescencji, a nawet przyspieszają swoje powroty. Zalewski może wrócić do podstawowego składu w meczu z Lazio i jest gotowy do treningów z drużyną w tym tygodniu

To oznaczałoby, że Zalewski na boisku mógłby już się pojawić w najbliższą niedzielę (19 października). Wówczas Atalanta podejmie na własnym stadionie Lazio Rzym.

Powrót do zdrowia na pewno cieszy Jana Urbana. Selekcjoner z pewnością będzie chciał z niego skorzystać w trakcie następnego zgrupowania, które odbędzie się w połowie listopada. Wówczas Polacy zagrają ostatnie dwa mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą.

Bogdanka, Resovia a może Warta? Kto wygra PlusLigę? Magiera i Bednaruk wytypowali Polsat Sport

Nicola Zalewski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Nicola Zalewski w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z Holandią Maurice van Steen AFP

Jan Urban i Nicola Zalewski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP