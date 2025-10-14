Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wygrana z Litwą, a teraz takie wieści. Włosi nie mają wątpliwości. "Gotowy"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Reprezentacja Polski po pokonaniu Litwy (2:0) jest na dobrej drodze, aby zagrać w co najmniej w barażach o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Naszemu zespołowi nie mógł pomóc Nicola Zalewski, który zmaga się z kontuzją uda. Teraz z Włoch napłynęły nowe informacje w sprawie jego zdrowia.

Nicola Zalewski nie mógł zagrać w ostatnich meczach reprezentacji z powodu kontuzji
Nicola Zalewski nie mógł zagrać w ostatnich meczach reprezentacji z powodu kontuzjiAndrzej IwańczukAFP

Nicola Zalewski przed sezonem 2025/26 dołączył do Atalanty Bergamo. 23-latek został wykupiony z Interu Mediolan za 17 milionów euro z myślą, że będzie to świetna inwestycja w przyszłość. Polak szybko zaaklimatyzował się w zespole, a jego forma rosła z meczu a mecz. Niestety w meczu czwartej kolejki Serie A pomiędzy Atalantą, a Torino doszło do przykrej sytuacji. Polski piłkarz po 10 minutach gry musiał opuścić boisko z urazem.

Szczegółowe badania wykazały, że Zalewski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda i czekać go może około czterotygodniowa przerwa w grze. Polak opuścił mecze ligowe z Juventusem (1:1) i Coco (1:1), a także spotkanie Ligi Mistrzów z Clube Brugge (2:1). Zabrakło go także na zgrupowaniu reprezentacji Polski, podczas którego Biało - Czerwoni zmierzyli się w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0) oraz eliminacyjnym z Litwą (2:0).

Nowe wieści w sprawie zdrowia Zalewskiego. Jan Urban tylko na to czekał

Zalewski jednak już jest prawie gotowy do gry. Tak twierdzi włoski portal calciomercato.com.

Nicola Zalewski i Roul Bellanova realizują swoje plany rekonwalescencji, a nawet przyspieszają swoje powroty. Zalewski może wrócić do podstawowego składu w meczu z Lazio i jest gotowy do treningów z drużyną w tym tygodniu 
przekazali włoscy dziennikarze.

To oznaczałoby, że Zalewski na boisku mógłby już się pojawić w najbliższą niedzielę (19 października). Wówczas Atalanta podejmie na własnym stadionie Lazio Rzym.

Powrót do zdrowia na pewno cieszy Jana Urbana. Selekcjoner z pewnością będzie chciał z niego skorzystać w trakcie następnego zgrupowania, które odbędzie się w połowie listopada. Wówczas Polacy zagrają ostatnie dwa mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą.

Zobacz również:

Robert Lewandowski po przegranej z Sevillą
Robert Lewandowski

Złe wieści ws. Lewandowskiego. Pilny komunikat z Barcelony

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Bogdanka, Resovia a może Warta? Kto wygra PlusLigę? Magiera i Bednaruk wytypowaliPolsat Sport
Piłkarz w białej koszulce z czerwonym kołnierzem i godłem Polski na piersi w trakcie meczu, skupiony patrzy w bok, rozgrywając akcję sportową.
Nicola ZalewskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Dwóch piłkarzy w trakcie meczu o piłkę, jeden z zawodników w białym stroju z czerwonymi elementami reprezentuje Polskę, drugi w pomarańczowym strój reprezentuje Holandię, w tle zarysowani kibice oraz sędzia.
Nicola Zalewski w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z HolandiąMaurice van SteenAFP
Z lewej strony mężczyzna w garniturze podczas konferencji prasowej, w tle tablica z logotypami sponsorów, z prawej młody mężczyzna w sportowej kurtce z godłem Polski i logo sponsorów, patrzący w bok.
Jan Urban i Nicola ZalewskiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja