Wyciekły informacje z szatni reprezentacji Polski. Oto tajna broń Jana Urbana

Spokój Jana Urbana, którym selekcjoner reprezentacji Polski emanuje na konferencjach prasowych i w wywiadach, mógł uspokoić kibiców po burzliwych tygodniach wokół kadry biało-czerwonych. Następca Michała Probierza dobrze rozpoczął również swoją pracę pod kątem wyników i stylu gry.

Okazuje się, że od samego początku pracy z polskimi piłkarzami, Jan Urbana stara się im przypominać o tym, co powinno cechować "jego" kadrę. Bartosz Slisz, który udzielił wywiadu "TVP Sport" tuż przed meczem zdradził, jak wygląda to wewnątrz kadry.

Tuż przed meczem wyciekły wieści z szatni Polaków. Oto tajna broń Jana Urbana

Okazuje się, że bramki Matty'ego Casha w ostatnich meczach z Holandią i Finladią nie są przypadkiem, ponieważ Jan Urban przykłada ogromną wagę do gry bocznymi strefami i zachęca pomocników do jak najczęstszego przerzucania ciężaru gry.

- Trener cały czas powtarza, jak ważna jest ta zmiana orientacji gry, zmiana strony gry, żebyśmy stwarzali tę przewagę w bocznych strefach. Jeśli przeniesiemy piłkę z jednej na drugą stronę, to drużyna nie zdąży się tak szybko przesunąć i mamy tę przewagę na bokach. Mamy bardzo dobre wahadła i zawodników ofensywnych - wyznał pomocnik biało-czerwonych.

Jan Urban właśnie z tym aspektem gry wiąże największe nadzieje, regularnie przypominając swoim podopiecznym, aby nie zapominali na murawie o wcześniejszych ustaleniach.

- Trener bardzo zwraca uwagę na tę kwestię i na każdej odprawie to podkreśla, więc teraz nasza rola - środkowych pomocników, żeby to wykonywać i na pewno szybsze operowanie piłką pomoże, żeby przeciwnicy nas tak łatwo nie pressowali i żebyśmy mogli wychodzić dobrymi akcjami do przodu - dodał Slisz.

Styl gry, który preferuje Jan Urban, już przynosi pozytywne efekty. W starciach z Holandią i Finlandią reprezentacja Polski strzeliła cztery gole, tracąc zaledwie dwa.

