Wyciekła prawda nt. Kuleszy. Były selekcjoner ujawnia. Nie mieści się w głowie

Na początku sierpnia reprezentację Polski do lat 21. przejął Jerzy Brzęczek. Były selekcjoner dorosłej kadry wetchnął w naszą młodzieżową drużynę nowe życie. Do tej pory pod jego kierownictwem zespół rozegrał łącznie sześć spotkań i wygrał... każde z nich. Wszystkie spotkania odbyły się w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Co więcej, Polacy stracili w nich łącznie jedną bramkę. Trudno było wyobrazić sobie lepszy początek.

Brzęczek latem zeszłego roku zajął miejsce zwolnionego Adama Majewskiego. Pod wodzą drugiego z wymienionych trenerów "Biało-Czerwoni" wystąpili na mistrzostwach starego kontynentu w 2025 roku. I spisali się fatalnie. Po porażkach z Gruzją (1:2), Portugalią (0:5) i Francją (1:4) nasza reprezentacja zakończyła zmagania na etapie fazy grupowej, zajęła ostatnie miejsca z zerowym dorobkiem punktowym.

Zaraz po zakończeniu turnieju wielu ekspertów jawnie kwestionowało powołania autorstwa Majewskiego, jego wybory na poszczególnych pozycjach oraz ogólny pomysł, jaki zaproponował na kadrę U-21. 8 sierpnia został zwolniony. Co ciekawe, kilka miesięcy wcześniej - dokładnie 11 czerwca - zaraz przed ME, PZPN ogłosił przedłużenie jego kontraktu. Tymczasem szkoleniowiec musiał pakować się tuż po nieudanej imprezie.

Ostatnio Adam Majewski wystąpił na kanale Tomasza Ćwiąkały. Tam prowadzący zagaił, że Cezary Kulesza w bardzo ostrych słowach komentował występ reprezentacji 52-latka na mistrzostwach oraz jego zwolnienie, o którym sam decydował.

- Tak, bardzo ostry (komentarz - red.). Szkoda, że przeczytałem to w prasie, a nie usłyszałem osobiście, bo nie miałem okazji z prezesem Kuleszą porozmawiać - ujawnił były trener zespołu U-21. Okazuje się, że panowie... nie rozmawiali ze sobą również w trakcie pracy Majewskiego, który posadę selekcjonera zajmował w okresie 22 września 2023 - 8 sierpnia 2025.

- Przez czas pracy w PZPN-ie nie miałeś okazji rozmawiać z Cezarym Kuleszą? - dopytywał prowadzący. - Tak - odpowiedział krótko. Wyznanie to wydaje się naprawdę irracjonalnie. Na usta od razu nasuwa się pytanie: Jak to możliwe, że przez dwa lata pracy szef związku mógł nie kontaktować się z trenerem reprezentacji Polski U-21? Jak na razie Kulesza nie odniósł się do słów Majewskiego.

Młodzieżowa kadra Jerzego Brzęczka wróci do gry pod koniec marca. Wtedy rozegra spotkania z Armenią i Czarnogórą w eliminacjach ME.

