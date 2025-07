Wyciągnęli słowa Urbana o Lewandowskim. Piszą o alarmie, głośno o tej wypowiedzi

Długo trwały poszukiwania nowego trenera reprezentacji Polski. Po tym, jak Michał Probierz podał się do dymisji w pierwszej połowie czerwca, Cezary Kulesza szukał odpowiedniego kandydata. Najpierw postawił na Macieja Skorżę, ale ten postanowił odmówić i nie przyjął propozycji prezesa PZPN i został w japońskim Urawa Red Diamonds. Po ponad miesiącu od odejścia Probierza, w końcu ogłoszono, że nowym selekcjonerem będzie Jan Urban .

Oficjalna informacja pojawiła się w środowe popołudnie, a po godzinie 12 we czwartek szkoleniowiec pojawił się na konferencji prasowej, na której został oficjalnie przedstawiony mediom i kibicom. Tematów poruszanych przez zgromadzonych dziennikarzy było sporo, ale przede wszystkim przewijały się pytania o Roberta Lewandowskiego . Napastnik po decyzji Probierza o odebraniu mu opaski kapitana, zrezygnował z występów w reprezentacji.

W komunikacie Lewandowskiego było dość wyraźne wskazanie, że nie będzie grał w kadrze, dopóki selekcjonerem będzie Probierz. Nadal nie wiadomo jednak, jaka jest ostateczna decyzja zawodnika FC Barcelona i jak będzie układała się ewentualna współpraca z Urbanem. Ze strony nowego selekcjonera nie brakowało jednak ciepłych słów pod adresem napastnika , którego komplementował niemal na każdym kroku. To nie umknęło uwadze hiszpańskim mediom.

Zarówno "Mundo Deportivo" jak i "Sport" piszą o tym, co działo się na konferencji prasowej na PGE Narodowym. Dziennikarze tego pierwszego tytułu zauważają, że Lewandowski w tej sprawie wciąż milczy . "Polska chce powrotu Lewandowskiego, ale napastnik Barcelony nie skomentował całej sytuacji i przygotowuje się do kolejnego sezonu w barwach Blaugrany". Zauważono również liczne pochwały ze strony Urbana w kierunku Lewandowskiego.

Nieco bardziej "emocjonalny" tytuł możemy zobaczyć w katalońskim "Sporcie". "Urban podnosi alarm w sprawie Lewandowskiego" - czytamy w nagłówku. "Nikt o tym nie mówi, ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Robert ogłosił teraz: Koniec z reprezentacją, naprawdę. Chcę skupić się wyłącznie na klubie. Mogłoby tak być. Oczywiście zrobię wszystko, co możliwe, żeby tego uniknąć i żeby wrócił" - przytaczają słowa Urbana. Wspomnieli jednocześnie, że selekcjoner stwierdził, iż trudno wyobrazić sobie polską piłkę bez Lewandowskiego.