Wychodzą kulisy dramatu Pietuszewskiego. Naprawdę to usłyszał, Polak w akcji

Nie ma już żadnych wątpliwości, że transfer Oskara Pietuszewskiego do FC Porto był dla nastolatka strzałem w dziesiątkę. Wychowanek Jagiellonii w szeregach giganta odnalazł się w ekspresowym tempie, czego najlepszym dowodem są liczby jakie wykręca Białostoczanin. Dla popularnych "Smoków" młody gracz zdobył trzy bramki, ponadto tyle samo razy asystował. Ostatnio zaledwie kilkadziesiąt godzin temu, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Pomocnik najadł się też jednak sporej dawki stresu. Słodko-gorzkie sceny działy się pod koniec lutego. Polak co prawda wpisał się na listę strzelców w konfrontacji z Aroucą, ale niestety tuż po radosnym momencie boleśnie zderzył się ze słupkiem. Nasz rodak od razu zaczął zwijać się z bólu. Wokół niego znaleźli się natomiast koledzy, w tym między innymi Jan Bednarek. Doświadczony defensor zwrócił się wtedy do cierpiącego nastolatka.

Gol, a potem bolesne uderzenie w słupek. Bednarek od razu ruszył do Pietuszewskiego

Jakimi słowami? Tego nie wiedzieliśmy aż do dziś. Wszystko stało się jasne po opublikowaniu rozmowy z Oskarem Pietuszewskim na youtube'owym kanale Foot Truck. "Bardzo mnie wtedy uspokajał. Sam byłem w szoku, bo to było intensywne uderzenie. Powiedział: 'Nie jest na pewno złamane, bo chodzisz normalnie. Nie czujesz. Dawaj, dawaj, otrząśnij się i wracaj do nas'. To było takie bardziej wsparcie, że nie stało się nic poważnego" - powiedział z uśmiechem na ustach wychowanek ekipy z Podlasia.

Na tym nie skończył się zresztą wątek Jana Bednarka. "Janek w krótki okres trafił do reszty drużyny i sztabu, że on wchodzi i od razu jest liderem. Ale takim pozytywnym przede wszystkim. Zawsze wspiera jak jest źle. Jak widzi, że trzeba za przeproszeniem opierdz****ć, to robi to. Faktycznie czuć, że to jest takie naturalne u niego. Po prostu robi to z serca" - komplementował starszego kolegę Oskar Pietuszewski.

Obaj niebawem znów powinni pojawić się w jednym zespole na boisku, tym razem w narodowych barwach. Już w czwartek "Biało-Czerwoni" zmierza się na PGE Narodowym z Albanią. Początek o 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Oskar Pietuszewski Rodrigo Moreira / NurPhoto AFP

