Reprezentacja Polski w marcu przegrała w finale baraży o Mistrzostwa świata 2026 ze Szwecją. To sprawia, że "biało-czerwoni" po raz pierwszy od 2014 roku nie wystąpią na światowym czempionacie. Bynajmniej nie oznacza to jednak, że polscy kadrowicze po zakończeniu sezonu ligowego mogą od razu udać się na urlopy.

Na przełomie maja i czerwca reprezentacja Polski rozegra dwa sparingi. 31 maja we Wrocławiu drużyna prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się z Ukrainą. 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się natomiast towarzyska potyczka z Nigerią. Oba mecze będą dla selekcjonera jedynym testem przed jesiennymi spotkaniami w ramach dywizji B Ligi Narodów.

We wtorek o godz. 12:00 PZPN opublikował listę zawodników powołanych na te sparingi. Dla wielu najważniejszą informacją jest obecność Roberta Lewandowskiego, co daje 100% pewność, że kapitan nie zdecydował się na zakończenie kariery reprezentacyjnej. Na liście powołanych nie brakuje jednak niespodzianek oraz kilku nowych twarzy.

Jan Urban postawił na debiutantów. Jednego nazwiska kibice głośno się domagają

Zgodnie ze wcześniejszymi spekulacjami Urban dał szansę kilku debiutantów. Najgłośniej było o powołaniu dwóch napastników znajdujących się w tym sezonie w znakomitej formie: Karola Czubaka oraz Mateusza Żukowskiego. Znalazło się również miejsce dla 18-letniego Kacpra Potulskiego, zbierającego znakomite recenzje w niemieckim Mainz. Grono debiutantów uzupełniają Oskar Wójcik z Cracovii oraz Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok. Do kadry po kontuzji wraca równieżMarcin Bułka.

Nie wszystkie wybory Jana Urbana spotkały się z aprobatą kibiców oraz ekspertów. W kolejnych wpisach przewija się postać Bartosza Nowaka, pomocnika GKS-u Katowice wybranego w poniedziałek najlepszym zawodnikiem sezonu Ekstraklasy. - Bartosz Nowak, najlepszy piłkarz Ekstraklasy, nie znalazł się na liście powołanych, ale przeciętny w Legii Bartosz Kapustka już jest. Mamy dziś Prima Aprilis? Kompletnie tego nie rozumiem - skomentował dziennikarz TVP Sport Bartosz Wieczorek.

- Jedyne wytłumaczenie, dotyczące np. tego, że nie ma Kozubala, a jest Kapustka jest może ta liczba minut rozegrana przez Kozubala, może to kwestia regeneracji po sezonie? Tylko tak byłbym w stanie sobie to wytłumaczyć - dodał Maciej Łuczak w trakcie programu "Meczyków".

- Znowu pojawia się dyskusja. W czym Kapustka był w tym sezonie lepszy od Nowaka i Kozubala? To nie eliminacje, tutaj można dać więcej szans nowym piłkarzom. Niestety brak zaufania do dobrze rokującej młodzieży widać gołym okiem. Mońka też przekonałby mnie bardziej od Wójcika - stwierdził Radosław Laudański.

Bardzo udany sezon miał za sobą również Wojciech Mońka. 19-latek z Lecha Poznań w poniedziałek odebrał statuetkę dla najlepszego obrońcę sezonu Ekstraklasy. To było jednak zbyt mało, by przekonać do siebie selekcjonera. - Widocznie Jan Urban uznał, że tak krótki okres gry w Ekstraklasie, to jest za mało na reprezentację. To nie tak, że trener nie widzi jego postępów, ale wymaga większej ilości minut na wysokim poziomie. Tak sobie tłumaczę - tak brak powołania dla Mońki w "Kanale Sportowym" skomentował Artur Wichniarek.

Mecz Polski z Ukrainą zostanie rozegrany 31 maja o godz. 17:30 we Wrocławiu. Potyczka z Nigerią odbędzie się 3 czerwca o godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Relacje z obu spotkań będą dostępne w serwisie Interia Sport.

