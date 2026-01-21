Wybiła 19, a tu takie wieści ws. Jana Bednarka. Nikt się tego nie spodziewał

Jan Bednarek przez ostatnie lata miał okazję regularnie występować na poziomie angielskiej Premier League. Taką możliwość dawało mu Southampton, gdzie przez bardzo długi czas był podstawowym defensorem. Gdy "Święci" spadli do Championship, Polak pozostał w klubie i pomógł go z powrotem wprowadzić do elity.

Latem po ośmiu latach gry dla Southampton (z krótkim epizodem na wypożyczenie w Aston Villi) reprezentant Polski zdecydował się na zmianę otoczenia. Ku zdziwieniu wielu Jan Bednarek nie zdecydował się pozostać na Wyspach Brytyjskich, gdzie miał już uznaną pozycję. Jego dość odważny wybór finalnie okazał się jednak strzałem w dziesiątkę.

Bednarek latem związał się kontraktem z portugalskim FC Porto. Niedługo później dołączył do niego z Arsenalu Jakub Kiwior. Dwóch reprezentantów Polski bardzo szybko zrobiło w Portugalii prawdziwą furorę, stojąc na straży defensywy "Smoków", do teraz niepokonanych w lidze. Za najlepszą recenzję postawy Polaków niech świadczy fakt, że w 18 spotkaniach portugalskiej ekstraklasy FC Porto stracił zaledwie cztery (!) gole.

Jana Bednarka docenili również za oceanem. Kolejne wyróżnienie dla reprezentanta Polski

Pozycja Jana Bednarka w Portugalii jest aktualnie nieprawdopodobnie wysoka. Za dowód niech posłuży fakt, że reprezentant Polski przez cztery miesiące z rzędu był wybierany najlepszym defensorem całej portugalskiej ekstraklasy. Tamtejsze media nie mogą nachwalić się Polaków, a świetne recenzje po debiucie zebrał również trzeci z "biało-czerwonych" Oskar Pietuszewski.

W minionym tygodniu Bednarek był bohaterem prestiżowego starcia z Benfiką Lizbona. FC Porto mierzyło się z jednym ze swoich odwiecznych przeciwników w ramach ćwierćfinału Pucharu Portugalii. Bednarek wraz z Kiwiorem zadbali o kolejne w tym sezonie czyste konto. Pierwszy z nich błysnął również w ofensywie, co miało ostateczny wpływ na rezultat. Gol Jana Bednarka głową dał FC Porto wygraną 1:0 i awans do półfinału krajowego pucharu.

Mecz z Benfiką Bednarek zakończył z pewnymi problemami zdrowotnymi, a w starciu ligowym z Vitorią Guimaraes znalazł się na ławce rezerwowych. Trener wpuścił go dopiero w końcówce, gdy po karnym "wypracowanym" przez Pietuszewskiego trzeba było gonić korzystny wynik.

Okazuje się, że postawa reprezentanta Polski znajduje uznanie nie tylko w Portugalii oraz rzecz jasna w naszym kraju. W środowy wieczór pojawiły się wieści o kolejnym prestiżowym wyróżnieniu dla Bednarka. Defensor FC Porto został umieszczony przez firmę Electronic Arts w "Drużynie Tygodnia" dostępnej w grze EA Sports FC (znanej wcześniej jako seria FIFA).

Jest to znane wielu kibicom wyróżnienie dla piłkarzy, którzy w danym okresie czasu wyróżnili się. Prócz Polaka w tym gronie znaleźć możemy również m.in. pomocnika Manchesteru United Bruno Fernandesa, pomocnika AC Milan Adriena Rabiota czy defensora Bayernu Monachium Kim Min-jae.

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek będzie miał kolejne powody do radości Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Jan Bednarek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

