Wtedy Jan Urban odkryje karty. PZPN potwierdza, znamy godzinę

"Informujemy, że powołania na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski zostaną ogłoszone w piątek (20 marca) o godz. 16:00 na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych PZPN" - taką informację przekazał rzecznik prasowy reprezentacji Polski, Emil Kopański.

W czwartek 26 marca reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o mistrzostwa świata (ścieżka B). Jeśli drużyna Jana Urbana wygra, o udział w turnieju zagra pięć dni później na wyjeździe. Jej rywalem będzie zwycięzca meczu Ukraina - Szwecja.

Już przed ogłoszeniem listy powołań śmiało możemy napisać o "pewniakach". Jeśli tylko zdrowie dopisze, lada moment na kadrę zawitają jej największe gwiazdy w postaci Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego, Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora, Sebastiana Szymańskiego czy Matty'ego Casha.

Niestety tuż przed zgrupowaniem kontuzji nabawił się Łukasz Skorupski. Na ten moment nie wiadomo, kto stanie między słupkami, choć faworytem wydaje się Kamil Grabara.

W międzyczasie cały naród naciska na Jaban Urbana, aby ten powołałOskara Pietuszewskiego, który rozkochał w sobie kibiców FC Porto. Wszystkiego dowiemy się w najbliższy piątek o godz. 16:00.

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

