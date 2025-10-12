Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wszystko jasne. Takim składem Polska zagra z Litwą. Urban zdecydował

Łukasz Olszewski

O ile Jan Urban mógł eksperymentować w starciu z Nową Zelandią, to teraz, w spotkaniu z Litwą, nie ma już miejsca na błędy i biało-czerwoni muszą sięgnąć po komplet punktów, aby nie skomplikować sobie ponownie sytuacji w grupie eliminacyjnej. Selekcjoner Polaków wie o tym doskonale, dlatego zdecydował się posłać na boisko najmocniejszy skład.

Robert Lewandowski i Matty Cash przed meczem reprezentacji Polski
Robert Lewandowski i Matty Cash przed meczem reprezentacji PolskiCZAREK SOKOLOWSKIEast News

Od kiedy Jan Urban został selekcjonerem reprezentacji Polski, biało-czerwoni nie przegrali jeszcze meczu, dwukrotnie wygrywając (z Finlandią i Nową Zelandią) oraz remisując (z Holandią). Mecz z Litwą będzie kolejnym, w którym Urban chciałby sięgnąć po komplet punktów, co mocno przybliżyłoby Polaków do gry w barażach do mistrzostw świata.

O ile mecz z Nową Zelandią nie porwał tłumów, o czym doskonale wie również selekcjoner, to na Stadionie Śląskim miał on możliwość sprawdzenia nowych zawodników. Teraz jednak nie ma już miejsca na błędy i stratę cennych punktów, więc nie ma również mowy o szalonych roszadach w składzie.

Poznaliśmy skład Polaków na mecz z Litwą. Jan Urban zdecydował, wracają gwiazdy

Wystawienie Roberta Lewandowskiego w starciu z Nową Zelandią byłoby niepotrzebnym ryzykiem, dlatego też kapitan biało-czerwonych dostał szansę na oglądanie gry swoim kolegów z ławki. Teraz jednak nie mogło zabraknąć go w wyjściowym składzie, jaki będziemy oglądać w Kownie.

Na niego muszą uważać Polacy. Ekspert wskazał nazwisko Litwina. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Do bramki reprezentacji Polski wraca również Łukasz Skorupski, który stał się "1" w kadrze biało-czerwonych, kiedy karierę reprezentacyjną zakończył Wojciech Szczęsny.

Na murawie od pierwszej minuty pojawią się również Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a w obronie wspierać ich będzie Przemysław Wiśniewski - odkrycie Jana Ubrana, którego ceni selekcjoner.

Nie mogło również zabraknąć Matty'ego Casha, który odpłacił Janowi Urbanowi za ponowne włączenie go do składu, strzelając w dwie bramki w meczach z Holandią i Finlandią. Na prawym wahadle z kolei pojawi się Jakub Kamiński, który w ostatnim czasie prezentuje się wybornie zarówno w kadrze, jak i w klubie (FC Koeln), a na lewej stronie biegać będzie Michał Skóraś, który dobrze zaprezentował się w starciu z Nową Zelandią.

Linię pomocy - klasycznie już - tworzyć będą Bartosz Slisz i Piotr Zieliński, czyli autor jedynej bramki w starciu z Nową Zelandią, a także Sebastian Szymański. Na szpicy zagra oczywiście Robert Lewandowski.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Litwą: Łukasz Skorupski - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Bartosz Slisz - Matty Cash, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Sebastian Szymański Robert Lewandowski, Jakub Kamiński.

Trzech mężczyzn stojących obok siebie na tle stadionu piłkarskiego, dwóch z nich ubranych w czerwone dresy z logotypem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz sponsorów, środkowy w ciemnej koszuli, skupieni i poważni.
Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
Znany piłkarz ubrany w czerwony dres sportowy z logo Nike, z ręką ułożoną na sercu, w tle okrągłe zdjęcie mężczyzny w garniturze i płaszczu, stojącego na stadionie.
Robert Lewandowski, Jan UrbanANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER, PIOTR DZIURMAN/REPORTEREast News
Trener w ciemnej marynarce obejmuje piłkarza w białym stroju z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach, wokół stadion i tłum kibiców.
Jan Urban i Robert LewandowskiNetherlands v PolandEast News

