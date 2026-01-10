Wstrząsające wyzwanie Jana Tomaszewskiego o zdrowiu. "Muszę się przyznać"

W ekipie "Orłów Górskiego" było wielu zawodników, którzy swoimi osiągnięciami i umiejętnościami zapracowali na miano legend polskiego futbolu. Wśród nich jest nie kto inny jak Jan Tomaszewski. Można pokusić się o stwierdzenie, że były bramkarz jest najbardziej medialną postacią z drużyny Kazimierza Górskiego i mimo upływu lat wciąż chętnie komentuje wydarzenia w świecie piłki nożnej. I nierzadko jego opinie są później szeroko komentowane.

W ubiegłym roku fani Tomaszewskiego mogli z niepokojem śledzić doniesienia o stanie zdrowia legendy. W maju były reprezentant Polski trafił do szpitala. Jak się okazało, przyczyną hospitalizacji Tomaszewskiego okazał się ostry zakrzep pęcherza. 78-latek relacjonował wówczas, że ból był nie do zniesienia i nie był w stanie ani pić ani jeść. Na szczęście lekarze uporali się z problemami zdrowotnymi Tomaszewskiego.

Tomaszewski był w złym stanie. Legenda wyznała prawdę o swoim zdrowiu

Jak teraz czuje się legendarny bramkarz reprezentacji Polski? W rozmowie z "Super Expressem" Tomaszewski wyznał, że z jego stanem zdrowia jest obecnie zdecydowanie lepiej, ale jak sam przyznał, był moment, w którym sytuacja była zła. "Czuję się wspaniale i muszę się przyznać do czegoś. Było ze mną bardzo źle (…) przegrywałem dużo - sam ze sobą" - wyjawił 78-latek. "Oni doprowadzili do remisu, ci lekarze i efektem tego jest to, że jest dogrywka... Moja życiowa dogrywka - bardzo dobra, obiecująca" - dodał.

"Zobaczycie, że jeszcze obronię życiowe rzuty karne. Będą te rzuty karne i jestem przekonany, że je obronię" - podkreślił brązowy medalista mistrzostw świata z 1974 roku. Tomaszewski nie ukrywał, że poniekąd sam był sobie winny, gdyż mimo zaawansowanego wieku nie oszczędzał się i forsował swój organizm. "W tej chwili mogę się dzielić swoimi uwagami, mogę oglądać te wszystkie mecze i przestać po prostu zapieprzać. Jak na boisku, zasuwało się... W tej chwili jest spokojnie, nigdzie się nie spieszę, mam dużo czasu i robotę rozkładam" - opowiedział.

"Bo ja się zacząłem popisywać przed sobą - ile to ja podniosę, ile to ja przejadę na rowerze. Nie wolno tego robić. Trzeba po prostu spojrzeć w swój PESEL" - podkreślił legendarny bramkarz. "Życzcie mi, żebym był jak najdłużej zdrowym i żeby ta dogrywka trwała jak najdłużej. A później rzuty karne, to ja wam pokażę, jak się broni" - zakończył Tomaszewski.

Paulina Czarnota-Bojarska omawia kulisy najciekawszych wydarzeń z piłkarskich boisk INTERIA.PL

Jan Tomaszewski Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News