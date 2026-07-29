Wstrząs na linii Urban - PZPN. Media: To się może skończyć zwolnieniem
Kiedy Jan Urban obejmował reprezentację Polski, zarówno kibice, jak i przedstawiciele mediów widzieli w nim osobę, która poukłada kadrę po nerwowej końcówce kadencji Michała Probierza. Niestety, jak wynika z najnowszych informacji w sprawie, Urban również nie cieszy się już najlepszą opinią w PZPN. Brak wyjazdu na mundial miał dodatkowo osłabić jego pozycję.
Jeszcze podczas mistrzostw świata Zbigniew Boniek, który co prawda w strukturach PZPN już nie jest, ale nadal ma olbrzymie kontakty, informował - że Jan Urban miał popełnić wielki błąd, nie wybierając się na ostatni mundial, gdzie swoje mecze rozgrywali kolejni rywale reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
Co więcej, były sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej jasno dał do zrozumienia, że w już wtedy krystalizowała się pewna grupa osób, którym nie do końca podoba się praca Jana Urbana i podejmowane przez niego decyzje.
Teraz na sytuację selekcjonera "Biało-czerwonych" nowe światło rzucił Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego", który sugeruje, że pozycja Urbana jest naprawdę słaba i brak wyników w pierwszych meczach Ligi Narodów może kosztować go posadę.
- Sądząc po nastrojach i rozmowach, które przeprowadziłem, zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli wyniki w Lidze Narodów okażą się falstartem, w nowy rok wejdziemy z nowym selekcjonerem. Pozycja Jana Urbana jest tak słaba - ocenił w programie "Ofensywni" Wołosik.
Po tym, jak Polacy nie pojechali na mistrzostwa świata, ulegając Szwecji w finałowym meczu baraży 2:3, selekcjoner wciąż miał szasnę wybrać się do USA, aby właśnie m.in. podpatrywać spotkania Bośni i Hercegowiny oraz Szwecji. Niestety, polskiego szkoleniowca nie było na ani jednym meczu.
- To będzie bardzo trudna jesień selekcjonera. Jeśli będzie falstart, będziemy rozmawiać o kandydatach na jego następcę. Atmosfera jest niespecjalna - skwitował dziennikarz.
Oprócz Bośni i Hercegowiny oraz Szwecji, Polacy zmierzą się w Lidze Narodów także z Rumunią. Pierwsze spotkanie z niedawnymi uczestnikami mistrzostw świata z Półwyspu Bałkańskiego rozegramy już 25 września na PGE Narodowym. Trzy dni później "Biało-czerwonych" czeka kolejne spotkanie w Szwecji.
Ewentualny brak sześciu punktów w tych meczach z pewnością sprawi, że Janowi Urbanowi wyciągnięta zostanie bierność w sprawie podglądania rywali podczas mistrzostw świata.