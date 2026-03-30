Wspaniały komunikat przed finałem Polaków. To może zapewnić awans do MŚ

We wtorkowy wieczór w Sztokholmie zapowiada się pasjonujący pojedynek snajperów: Viktor Gyokeres kontra Robert Lewandowski. Czy któryś z nich przesądzi o awansie do finałów MŚ? Obaj wpisywali się na listę strzelców w półfinale fazy barażowej.

Lewandowski zdobył bramkę w potyczce z Albanią (2:1), z kolei Gyokeres ustrzelił hat-tricka w starciu z Ukrainą (3:1). Obaj pokonywali bramkarza rywali tak, jak robią to najczęściej - czyli uderzeniem z pola karnego. Ale tylko Polak nie ma sobie pod tym względem równych na przestrzeni ostatnich lat.

Robert Lewandowski na czele rankingu snajperów. Znakomity dorobek polskiego egzekutora

Popularny serwis Squawka.com opublikował właśnie nietypowy rejestr strzelców. Uwzględnia on zawodników z największą liczbą bramek zdobytych uderzeniem z pola karnego. Zestawienie obejmuje dorobek z lat 2017-26 w pięciu najsilniejszych ligach europejskich.

Na samym szczycie plasuje się Lewandowski. Jego statystyki wyglądają fantastycznie. W 284 występach Polak strzałem z obrębu "szesnastki" zdobył aż 228 trafień.

Granicę dwustu trafień przekroczyli jeszcze tylko Kylian Mbappe i Harry Kane. Ten pierwszy ma na koncie 203 gole (263 spotkania), ten drugi - 202 (293).

Kolejne miejsca w rankingu zajmują Mohamed Salah, Erling Haaland, Ciro Immobile, Wissam Ben Yedder, Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez i Romelu Lukaku.

W czołowej dziesiątce zestawienia nie widzimy żadnego z reprezentantów Szwecji. Nie dotarł w te rejony nawet jeden z najgroźniejszych egzekutorów XXI wieku, Zlatan Ibrahimović.

Gyokeres i Lewandowski mogą odegrać kluczowe role w finale fazy barażowej. Który z nich okaże się tym razem królem pola karnego? Odpowiedź na to pytanie jest już bardzo blisko.

Mecz Szwecja - Polska rozegrany zostanie we wtorek, 31 marca. Pierwszy gwizdek o 20:45. Relacja live z decydującej batalii o awans do finałów MŚ w sportowym serwisie Interii.

Rozwiń

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

