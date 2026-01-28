Wspaniałe wieści dotarły do Jana Urbana. Wielki powrót filaru kadry, jest komunikat

Jakub Moder po przejściu do Feyenoordu Rotterdam z Brighton and Hove Albion właściwie w trybie błyskawicznym wywalczył sobie miejsce w składzie. Co ważne w przypadku Polaka, był on wolny od poważnych problemów zdrowotnych. Niestety te przypałętały się przed sezonem 2025/2026.

Jeszcze w trakcie meczów przygotowawczych Moder zaczął odczuwać ból pleców. Od tego momentu rozpoczęło się poszukiwanie przyczyny problemów Polaka. Postawiono kilka różnych diagnoz, ale dopiero ta listopadowa okazała się skuteczna i skończyła się przymusować operacją.

Moder wraca. Jest komunikat

Zdaje się jednak, że zabieg rozwiązał kłopoty Modera. Pomocnik reprezentacji Polski pracował razem z drużyną, przygotowując się do drugiej części sezonu. Wygląda na to, że wszelkie kłopoty już za nim, bo po przepracowaniu przerwy między rundami znalazł uznanie w oczach trenera.

Polak znalazł się bowiem w kadrze drużyny na najbliższy mecz, a będzie to spotkanie ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Europy z Realem Betis na wyjeździe. Klub "przywitał" Polaka w zespole w swoich mediach społecznościowych. "Wrócił do druzyny" - napisano pod nagraniem z Moderem.

Dla Feyenoordu będzie to bardzo ważne spotkanie, bo ich sytuacja w rozgrywkach Ligi Europy dobra nie jest. W tym momencie ekipa z Holandii ma na swoim koncie sześć oczek. 24. Celtic Glasgow zgromadził o dwa punkty więcej. Feyenoord nie zależy od siebie, musi liczyć na potknięcia rywali.

Jakub Moder, 02.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

Jn Urban podczas meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jakub Moder Marcin Golba AFP

