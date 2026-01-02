Wspaniałe wieści dla Jana Urbana. Filar kadry na liście. Zaczyna się odliczanie

Jakub Moder do swojej bardzo poważnej kontuzji kolana był praktycznie stahanowcem. Polak po zerwaniu więzadeł krzyżowych niestety jednak w tej kwestii mocno się posypał, co obecnie widzimy. Od przyjścia do Feyenoordu Rotterdam Moder grał tak naprawdę we wszystkich meczach.

Zmieniło się to dopiero na początku tego sezonu. Podczas przygotowań pomocnik reprezentacji Polski nabawił się bowiem kontuzji pleców. Początkowo wydawało się, że sytuacja nie jest poważna i Polak wróci do gry być może jeszcze na zgrupowanie reprezentacji Polski.

Moder wrócił do treningów. Urban może się cieszyć

Niestety problem okazał się zdecydowanie poważniejszy, niż zakładano. Pojawiły się trudności ze zdiagnozowaniem dolegliwości naszego pomocnika. Ostatecznie na początku Moder przeszedł operację, która ma zakończyć jego cierpienia. Czas powrotu Polaka do gry oceniano na kilka miesięcy.

Jak się okazuje, sprawa powrotu do zdrowia zdaje się znajdować na dobrych torach. Moder bowiem pojechał razem z zespołem do Malagi, skąd ekipa z Holandii autokarem przetransportowała się do Marbelli. To właśnie tam Robin Van Persie ma przygotować swoich piłkarzy do drugiej części sezonu.

W gronie zawodników dostępnych dla holenderskiego trenera jest Jakub Moder, co sprawia, że Jan Urban z pewnością może się delikatnie uśmiechnąć. 26-latek zdrowy i w formie to piłkarz absolutnie niezbędny dla reprezentacji Polski, a mecz z Albanią już 26 marca na PGE Narodowym w Warszawie.

Jakub Moder, 02.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Jakub Moder Marcin Golba AFP