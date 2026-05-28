Michał Probierz był selekcjonerem reprezentacji Polski od września 2023 do czerwca 2025 roku. Pod jego wodzą kadra rozegrała łącznie 21 spotkań. Zwolnienie nastąpiło po porażce 1:2 z Finlandią i głośnym konflikcie z Robertem Lewandowskim, któremu Probierz zabrał opaskę kapitana.

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - reagował wówczas napastnik Barcelony.

Probierz starł się z dziennikarzem. "Obraża mnie pan i czepia o wszystko"

Można przypuszczać, że relacje na linii Lewandowski - Probierz do tej pory nie są najcieplejsze. W środę odbył się mecz legend reprezentacji Polski i Reszty Świata. Trenerem pierwszej z drużyn był Adam Nawałka, drugą prowadził Probierz, którego "Kanał Sportowy" zapytał:

- Tutaj jest taka plejada gwiazd. Czy jak pana zapyta jakiś dziennikarz o najlepszego piłkarza, jakiego pan prowadził, to czy będzie to Robert Lewandowski, czy może ktoś z laureatów Złotej Piłki albo byłych mistrzów świata? - usłyszał niedawny selekcjoner.

- Nie ma co ukrywać, Robert Lewandowski jest wybitnym piłkarzem, tego nikt nigdy mu nie zabrał. Ale trzeba też pamiętać o Piotrku Zielińskim, którego bardzo cenię, najpewniej najbardziej wśród wszystkich zawodników, których prowadziłem - odpowiedział Michał Probierz, co wielu kibiców i ekspertów odebrało jako "wbicie szpilki" w stronę Lewandowskiego.

"Jeśli Michał Probierz nie jest w stanie dostrzec, że Lewandowski jest lepszym piłkarzem, to jak miał rozpracować w Helsinkach Finlandię, by zdobyć 3 pkt?" - skomentował kąśliwie Mateusz Ligęza.

Na słowa dziennikarza w mediach społecznościowych odpowiedział sam były selekcjoner. "Panie Redaktorze płynięcie z nurtem i szukanie poklasku słabymi wpisami obrażającymi nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Jest to drugi obrażający mnie Pana wpis w krótkim czasie. Posłucha Pan co mówiłem zanim Pan w świat puści fake newsa. Powodzenia i obiektywizmu" - napisał Probierz.

Rozwiń

"Panie Trenerze - mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Ukłony!" - odpowiedział dziennikarz. "I jeszcze raz podkreślę co powiedziałem w wywiadzie że R. Lewandowski jest piłkarzem wybitnym jednak dla mnie P. Zieliński jest najlepszym piłkarzem którego prowadziłem! (...) To czas żeby Pan zamilczał bo obraża mnie Pan i czepia o wszystko. Gdybym powiedział że mleko jest białe Pan powiedziałby że białe" - dodawał ewidentnie zirytowany trener.

Michał Probierz, selekcjoner reprezentacja Polski AFP

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk East News

Michał Probierz MARKKU ULANDER East News





Crystal Palace FC - Rayo Vallecano. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport