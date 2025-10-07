Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wściekli Rosjanie mają już dość. Zaczęło się od Polski. Żądają interwencji Trumpa

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Wobec wciąż trwającej pełnoskalowej agresji na Ukrainę, Rosja pozostaje banitą w świecie sportu. Dotyczy to między innymi piłki nożnej, gdzie do zawieszenia "Sbornej" i klubów reprezentujących kraj rządzony przez Władimira Putina przyczyniła się między innymi polska federacja. Rosjanie mają jednak już dość wykluczenia. Jedna z tamtejszych deputowanych do Dumy Państwowej zwróciła się nawet z prośbą o pomoc do... prezydenta USA Donalda Trumpa.

Na zdjęciu prezydent FIFA Gianni Infantino, Władimir Putin oraz Donald Trump
Na zdjęciu prezydent FIFA Gianni Infantino, Władimir Putin oraz Donald TrumpAP/EAST NEWS / Pool/ABACA/Abaca/East NewsEast News

W ostatnim czasie głośno mówiło się o możliwości wykluczenia z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich Izraela. Żadne decyzje w tej sprawie jednak nie zapadły. Po czwartkowym posiedzeniu Rady Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej sternik FIFA Gianni Infantino tłumaczył, że światowa federacja nie jest narzędziem do rozstrzygania konfliktów geopolitycznych.

- W FIFA jesteśmy zaangażowani w wykorzystanie siły piłki nożnej do zjednoczenia ludzi w podzielonym świecie. Nasze myśli są z tymi, którzy cierpią w licznych konfliktach na całym świecie, a najważniejszym przesłaniem, jakie piłka nożna może przekazać w tym czasie, jest pokój i jedność - stwierdził, odnosząc się do braku wyciągnięcia konsekwencji wobec zbrodniczych działań Izraela w Stefie Gazy.

Wedle medialnych doniesień, za takim rozwiązaniem lobbować miał między innymi Donald Trump - prezydent Stanów Zjednoczonych, które będą współgospodarzem najbliższego mundialu wraz z Kanadą oraz Meksykiem. Amerykanie mieli stanąć w obronie Izraela, próbując bronić go przed wykluczeniem z międzynarodowych rozgrywek.

Rosja chce zostać odwieszona. Żurowa prosi o pomoc Trumpa

Do tych ustaleń odniosła się Swietłana Żurowa - była rosyjska mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, a obecnie deputowana do tamtejszej Dumy. Jak stwierdziła Izrael nie powinien być karany, za to banicja powinna zostać zdjęta z Rosji. Zaapelowała przy tym do Donalda Trumpa, by wstawiał się on także za nimi.

Nie powinniśmy teraz zakazywać Izraelowi udziału w rozgrywkach piłkarskich, ale raczej przywrócić rosyjskich sportowców. Kwestia odwieszenia reprezentacji Rosji powinna zostać poddana pod głosowanie. FIFA słusznie nie zabrania Izraelowi udziału w rozgrywkach. Ja osobiście jestem temu przeciwna
stwierdziła 53-latka, cytowana przez portal vseprosport.ru

I dodała: - Mam nadzieję, że Donald Trump będzie opowiadał się nie tylko za niekaraniem izraelskich sportowców, ale także za zniesieniem sankcji wobec rosyjskiego sportu. O ile będzie w stanie na to wpłynąć. Opinia Trumpa z pewnością ma znaczenie w FIFA, ale nie sądzę, żeby była decydująca. W FIFA jest wiele innych wpływowych krajów piłkarskich.

Przypomnijmy, że Rosjanie dostali zakaz startu w rozgrywkach pod egidą UEFA i FIFA tuż po ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę w 2022 roku. Reprezentacja Polski szykowała się wówczas do półfinałowej, barażowej potyczki z Rosją w walce o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wobec zaistniałej sytuacji stanowisko naszych piłkarzy i całej federacji było jednak jasne: "Nie wyjdziemy na boisko z Rosjanami".

Za głosem Polaków poszli potem Czesi i Szwedzi, którzy mogli trafić na Rosję w ewentualnym finale. Tak rozpoczęła się wolta, która poskutkowała szybkim wykluczeniem "Sbornej"

Zobacz również:

Na zdjęciu Jelena Isinbajewa w towarzystwie Władimira Putina
Lekkoatletyka

"Caryca Putina" uciekła z Rosji. Uznali ją za wroga. Polki ukarały ją za "zdradę"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
"Wydarzenia": Drony szaleją. Rosja zakłóca sygnał GPSPolsat NewsPolsat News
Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden z nich wskazuje ręką na puchar świata w piłce nożnej. W tle rozmyte sylwetki widzów oraz człowiek w mundurze.
Szef FIFA Gianni Infantino i Władimir Putin, prezydent Federacji RosyjskiejSEBNEM COSKUNAFP
Mężczyzna w średnim wieku w granatowym garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole z mikrofonem, przed nim stoi szklanka wody i przyprawniki, w tle widoczne ciemne wnętrze.
Prezydent USA Donald TrumpWILL OLIVER / POOLAFP
Trzech mężczyzn stoi w gabinecie o wysokiej randze, na pierwszym planie jeden z nich trzyma w rękach fotografię z innym mężczyzną, obok znajduje się trofeum w kształcie Złotej Piłki. W tle widoczne są flagi i bogato udekorowane wnętrze.
Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z szefem FIFA Giannim Infantino nagle pokazał swoje zdjęcie z Władimirem PutinemANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja