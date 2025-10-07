Wściekli Rosjanie mają już dość. Zaczęło się od Polski. Żądają interwencji Trumpa

W ostatnim czasie głośno mówiło się o możliwości wykluczenia z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich Izraela. Żadne decyzje w tej sprawie jednak nie zapadły. Po czwartkowym posiedzeniu Rady Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej sternik FIFA Gianni Infantino tłumaczył, że światowa federacja nie jest narzędziem do rozstrzygania konfliktów geopolitycznych.

- W FIFA jesteśmy zaangażowani w wykorzystanie siły piłki nożnej do zjednoczenia ludzi w podzielonym świecie. Nasze myśli są z tymi, którzy cierpią w licznych konfliktach na całym świecie, a najważniejszym przesłaniem, jakie piłka nożna może przekazać w tym czasie, jest pokój i jedność - stwierdził, odnosząc się do braku wyciągnięcia konsekwencji wobec zbrodniczych działań Izraela w Stefie Gazy.

Wedle medialnych doniesień, za takim rozwiązaniem lobbować miał między innymi Donald Trump - prezydent Stanów Zjednoczonych, które będą współgospodarzem najbliższego mundialu wraz z Kanadą oraz Meksykiem. Amerykanie mieli stanąć w obronie Izraela, próbując bronić go przed wykluczeniem z międzynarodowych rozgrywek.

Rosja chce zostać odwieszona. Żurowa prosi o pomoc Trumpa

Do tych ustaleń odniosła się Swietłana Żurowa - była rosyjska mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, a obecnie deputowana do tamtejszej Dumy. Jak stwierdziła Izrael nie powinien być karany, za to banicja powinna zostać zdjęta z Rosji. Zaapelowała przy tym do Donalda Trumpa, by wstawiał się on także za nimi.

Nie powinniśmy teraz zakazywać Izraelowi udziału w rozgrywkach piłkarskich, ale raczej przywrócić rosyjskich sportowców. Kwestia odwieszenia reprezentacji Rosji powinna zostać poddana pod głosowanie. FIFA słusznie nie zabrania Izraelowi udziału w rozgrywkach. Ja osobiście jestem temu przeciwna

I dodała: - Mam nadzieję, że Donald Trump będzie opowiadał się nie tylko za niekaraniem izraelskich sportowców, ale także za zniesieniem sankcji wobec rosyjskiego sportu. O ile będzie w stanie na to wpłynąć. Opinia Trumpa z pewnością ma znaczenie w FIFA, ale nie sądzę, żeby była decydująca. W FIFA jest wiele innych wpływowych krajów piłkarskich.

Przypomnijmy, że Rosjanie dostali zakaz startu w rozgrywkach pod egidą UEFA i FIFA tuż po ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę w 2022 roku. Reprezentacja Polski szykowała się wówczas do półfinałowej, barażowej potyczki z Rosją w walce o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wobec zaistniałej sytuacji stanowisko naszych piłkarzy i całej federacji było jednak jasne: "Nie wyjdziemy na boisko z Rosjanami".

Za głosem Polaków poszli potem Czesi i Szwedzi, którzy mogli trafić na Rosję w ewentualnym finale. Tak rozpoczęła się wolta, która poskutkowała szybkim wykluczeniem "Sbornej"

Szef FIFA Gianni Infantino i Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej SEBNEM COSKUN AFP

Prezydent USA Donald Trump WILL OLIVER / POOL AFP

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z szefem FIFA Giannim Infantino nagle pokazał swoje zdjęcie z Władimirem Putinem ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP