Chwilę po godzinie 16 Jan Urban zaspokoił ciekawość milionów kibiców w Polsce i opublikowana została oficjalna lista zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W jego trakcie Biało-Czerwoni zmierzą się w barażu z Albanią i liczymy, że po nim czekać nas będzie jeszcze mecz o być albo nie być na mundialu ze zwycięzcą pary Szwecja - Ukraina.

Reprezentacja Polski. Tych piłkarzy powołał Jan Urban. Są niespodzianki

Przed powołaniami kibice domagali się wręcz uwzględnienia przez selekcjonera zachwycającego w Portugalii Oskara Pietuszewskiego. Urban wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i zdecydował się powołać go. Kilka z jego decyzji personalnych wzbudziło jednak spore wątpliwości.

Największe prawdopodobnie emocje i dyskurs w mediach wywołało powołanie Bartosza Bereszyńskiego. Obrońca na co dzień gra w drugoligowym Palermo, gdzie nie ma jednak pewnego miejsca w wyjściowym składzie. Dość powiedzieć, że z ostatnich 13 meczach tylko w trzech wybiegał na boisko w podstawowej jedenastce.

Zawrzało po wyborach Urbana. Wszyscy zwracają uwagę na jedno nazwisko

Mimo wątpliwej dyspozycji 33-letniego defensora selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował się uwzględnić go w powołaniach. Błyskawicznie po tej decyzji zawrzało w mediach społecznościowych.

Bereszyński xD Brawo dla Bartosza Mrozka. Zasłużone powołanie, bo przy brakach kadrowych jest ten zawodnik w czwórce najlepszych bramkarzy.

"Czyli wszystko po staremu i Pietuszewski powołany bo jest taki przymus. Moder wraca bo to w sumie logiczne. Brak kilku nazwisk - typu Czubak, wspominany Reguła itp. Grosicki da z wątroby, Bereszyński bo tak i tyle." - napisał z kolei Tomasz Hatta.

"Powołania dla Kamila Grosickiego i Bartosza Bereszyńskiego nie bronią się formą, ale dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, a które - jak sądzę - przyświecały Janowi Urbanowi (bardziej próba zrozumienia decyzji, niż obrony - ja żadnego z nich bym nie powołał, ale to nie ja biorę odpowiedzialność za baraże)" - napisał z kolei w pierwszej części dłuższego posta na platformie "x.com" Przemysław Langier.

"Bereszyński na wieki wieków amen" - ocenił z kolei Filip Modrzejewski.

Z wymienionych wyżej wpisów jasno wynika, że powołanie Bereszyńskiego mocno zbulwersowało opinię publiczną. W jej ocenie zawodnik Palermo zwyczajnie na to nie zasłużył. Czas pokaże, czy otrzyma szansę, a wybór Jana Urbana się obroni.

Bartosz Bereszyński

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski

Bartosz Bereszyński

