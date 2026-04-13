W skrócie FIFA rozważa awaryjny scenariusz możliwych roszad w składzie uczestników mundialu po problemach związanych z udziałem Iranu.

W przypadku wycofania Iranu mogą zostać zorganizowane baraże międzykontynentalne, w których uczestniczyłyby dwie drużyny z AFC i dwie z UEFA spośród tych niezakwalifikowanych.

Szanse Polski na udział w mundialu pozostają minimalne, a ostateczne decyzje zależą od oficjalnych działań Iranu i decyzji FIFA.

Mecz ze Szwecją był wyjątkowo bolesny i z pewnością na długo pozostanie w pamięci polskich kibiców. Kadra Jana Urbana zaprezentowała się z naprawdę dobrej strony, pokazując skrajnie inną twarz, niż tę w rywalizacji z Albanią. A mimo to Biało-Czerwoni przegrali 2:3 i pożegnali się z szansą wyjazdu na mundial.

Burza po porażce Polski ze Szwecją. Rywal wykorzystał przepisy FIFA

Oburzenie potęgował fakt, że Szwecja dostała się na mistrzostwa świata 2026 "od zaplecza". W kwalifikacjach do turnieju nie wygrała ani jednego spotkania. Do baraży mogła jednak przystąpić za sprawą dobrych występów w Lidze Narodów. Wielu ekspertów, nie tylko tych z Polski nie mogło się pogodzić z tym faktem.

Na kilka tygodni przed planowanym rozpoczęciem mundialu w mediach zrobiło się głośno o sensacyjnym scenariuszu, jaki ma rozważać FIFA. Przybliżyło go "RMC Sport", powołując się na ustalenia dziennikarzy "The Athletic".

Iran wycofa się z mundialu? Sprzeczne komunikaty przed mistrzostwami świata

Do mediów wciąż docierają sprzeczne komunikaty związane z występem na mundialu reprezentacji Iranu. Kraj pogrążony jest w wojnie z państwem-organizatorem mistrzostw świata - USA. W związku z tym mówi się, że Irańczycy mogą w ostatniej chwili się wycofać i zbojkotować imprezę.

"Irańska reprezentacja piłkarska jest mile widziana na mistrzostwach świata, ale naprawdę nie uważam, że ich obecność tam jest właściwa, dla ich własnego życia i bezpieczeństwa" - pisał niedawno na platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald Trump.

Federacja Irańska wnioskowała o przeniesienie meczów do innych państw-współorganizatorów, czyli Meksyku i Kanady. Takie rozwiązanie wykluczył jednak przewodniczący FIFA - Gianni Infantino.

- Mecze zostaną rozegrane tam, gdzie powinny, zgodnie z terminarzem. Nie ma planu B, nie ma planu C, nie ma planu D - stwierdził szef organizacji.

Nasz wniosek do FIFA o przeniesienie meczów Iranu ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku jest nadal aktualny, ale wciąż nie dostaliśmy odpowiedzi. Jeśli zostanie zaakceptowany, udział Iranu w mistrzostwach świata będzie zagwarantowany

Polacy jednak z szansą na awans na mundial? Wszystko zależy od FIFA i decyzji Iranu

Dziennikarze "RMC Sport", w oparciu o wcześniejsze ustalenia "The Athletic" przybliżyli w poniedziałek sensacyjny scenariusz, jaki ma rozważać FIFA. Zakłada on nagłą zmianę w zestawieniu uczestników mundialu.

"W FIFA trwają rozmowy na temat zorganizowania baraży międzykontynentalnych w ostatniej chwili, jeśli Iran się wycofa. Miałyby wziąć w nich udział dwie drużyny z AFC (Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej) oraz dwie drużyny z UEFA spośród tych, które się nie zakwalifikowały" - czytamy.

Na jakiej zasadzie wybrane zostałyby drużyny? Wydaje się, że decydowałaby pozycja w rankingu FIFA. A w nim, z drużyn z Europy, które się nie zakwalifikowały, wyżej od nas znajdują się Włochy i Dania. Szanse na to, że miejsce Iranu miałaby zająć Polska są iluzoryczne, jednak nie całkiem przekreślone.

Do tego na ten moment jest to tylko możliwy scenariusz awaryjny. Iran nie poinformował jeszcze o wycofaniu, a dopiero w takiej sytuacji FIFA rozważałaby rozpoczęcie procedury awaryjnej. Inną możliwością byłoby po prostu przeprowadzenie turnieju z jednym uczestnikiem mniej. Wówczas w grupie G zmierzyłyby się tylko Belgia, Egipt i Nowa Zelandia.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i Jan Urban

Reprezentanci Iranu

