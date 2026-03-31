Wrócił i zachwycił! Nicola Zalewski daje Polsce remis. Fatalny błąd bramkarza

W 20. minucie wydawać by się mogło że zaczął realizować się czarny scenariusz dla Polski. Anthony Elenga wykorzystał bowiem fatalny błąd naszej defensywy i zdobył pięknego gola. Po drodze piłka odbiła się jeszcze od poprzeczni.

Podopieczni Jana Urbana na straconego gola zareagowali najlepiej jak mogli. Odrabianie strat zajęło im zaledwie 13 minut.

Po tym czasie Nicola Zalewski przeprowadził fenomenalną indywidualną akcję. Wbiegł z piłką z lewego skrzydła i oddał techniczny strzał prawą nogą.

Zalewski dał Polsce remis. Wspaniały gol na 1:1

Piłka dokręcała się do bramki w kierunku dalszego słupka. Bramkarz Szwecji, który do tej pory spisywał się doskonale, popełnił fatalny błąd. Zamiast odbić piłkę mocno do boku, ta przełamała jego rękawicę i wpadła do siatki.

Dzięki tej bramce Polacy wyrównali stan meczu. Nicola Zalewski, który ją zdobył, w meczu z Albanią w ogóle nie zagrał. Był zawieszony za kartki. Jego powrót do gry można uznać więc za wymarzony i spektakularny.

Niestety, Polacy nie cieszyli się z tego remisu zbyt długo. Tuż przed przerwą straciliśmy gola na 1:2 i z takim wynikiem schodziliśmy do szatni.

Nicola Zalewski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

