Wreszcie dobre wieści przed barażami. Ulubieniec Urbana wrócił do treningów

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Jakby Jan Urban miał mało problemów z obsadzeniem bramki z powodu kontuzji Łukasza Skorupskiego, to przed barażami o awans na mistrzostwa świata (mecz z Albanią 26 marca) sen z powiek spędzały mu też problemy zdrowotne prawego obrońcy, a do tego zdobywcy dwóch bardzo ważnych bramek. 29-letni zawodnik sam przekazał dobre wieści.

Matty Cash z kolegami z reprezentacji w czerwonych strojach podczas meczu eliminacji, widoczne numery na plecach.
Matty Cash powinien być gotowy do gry w barażachAndrzej IwanczukEast News

Do braku Skorupskiego trener Urban mógł się niejako przyzwyczaić, bo 35-letniego bramkarza zabrakło na ostatnim zgrupowaniu. Nie będzie go też teraz, bo w meczu ligowym doznał urazu, który być może wykluczy go nawet do końca sezonu. W spotkaniach z Holandią i Maltą Skorupskiego zastąpili odpowiednio Kamil Grabara i Bartłomiej Drągowski.

Trudniej mogłoby być zastąpić Matty'ego Casha, który u trenera Urbana przeżywa "drugą młodość". 29-letni obrońca miał nie po drodze z poprzednim selekcjonerem Michałem Probierzem. Nie było go w kadrze na Euro 2024, a rozbrat z kadrą trwał rok. W końcu wrócił do kadry, ale rozkwitł dopiero po zmianie trenera.

Wojciech Kulak

    Pod wodzą Urbana zagrał w wyjazdowym meczu z Holandią i golem uratował remis. W kolejnym spotkaniu z Finlandią zdobył bramkę na 1:0, a Polska wygrała 3:1 i odżyły nadzieje na awans na mistrzostwa świata. W podstawowym składzie zagrał też z Litwą i w rewanżu z Holandią.

    Kontuzja Matty'ego Casha

    Wydawał się pewniakiem do kadry przed barażami. Zwłaszcza że cały czas odgrywa też ważną rolę w klubie. Wystąpił w tym sezonie w 35 spotkaniach i tylko dwa razy jako zmiennik. Zdobył dla Aston Villi trzy gole i miał cztery asysty. Jednak w ubiegłym tygodniu z powodu urazu łydki zabrakło go w meczu Ligi Europy z Lille (1:0) i w Premier League z Manchesterem United (1:3).

    W czwartek zespół z Birmingham zagra rewanż w Lidze Europy, a w angielskich mediach były wątpliwości, czy Cash zdąży się wykurować na weekendowy mecz z West Ham United. Po tej kolejce rozpocznie się przerwa reprezentacyjna i najważniejsze jak na razie w tym roku mecze dla Biało-czerwonych. 26 marca w półfinale barażów zagrają z Albanią, a w przypadku awansu ze zwycięzcą rywalizacja Ukraina - Szwecja.

    Przemysław Langier

      Wydaje się, że są duże szanse, by reprezentacji Polski pomógł Cash. Zawodnik w mediach społecznościowych opublikował zdjęcia z udziału w treningu Aston Villi. Jeśli znajdzie się w kadrze meczowej na Lille czy też na West Ham, powinien być gotowy na mecze w kadrze.

      Piłkarz w stroju reprezentacji Polski z numerem 2 na koszulce stoi na boisku podczas meczu, widoczny jest w skupionej pozie, z dłońmi opartymi na biodrach.
      Matty Cash w meczu z HolandiąGrzegorz Wajda/REPORTER East News
      Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym garniturze gestykuluje energicznie na zielonym boisku piłkarskim, w tle rozmazana widownia oraz reklamy przy linii bocznej.
      Jn Urban podczas meczu z FinlandiąGrzegorz Wajda/REPORTER East News
      Polski piłkarz w białej koszulce z orłem i numerem 2, uśmiechnięty, biegnący po murawie podczas meczu piłkarskiego, drugi zawodnik widoczny jest w tle.
      Matty Cash w meczu Holandia - PolskaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
