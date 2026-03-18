Do braku Skorupskiego trener Urban mógł się niejako przyzwyczaić, bo 35-letniego bramkarza zabrakło na ostatnim zgrupowaniu. Nie będzie go też teraz, bo w meczu ligowym doznał urazu, który być może wykluczy go nawet do końca sezonu. W spotkaniach z Holandią i Maltą Skorupskiego zastąpili odpowiednio Kamil Grabara i Bartłomiej Drągowski.

Trudniej mogłoby być zastąpić Matty'ego Casha, który u trenera Urbana przeżywa "drugą młodość". 29-letni obrońca miał nie po drodze z poprzednim selekcjonerem Michałem Probierzem. Nie było go w kadrze na Euro 2024, a rozbrat z kadrą trwał rok. W końcu wrócił do kadry, ale rozkwitł dopiero po zmianie trenera.

Pod wodzą Urbana zagrał w wyjazdowym meczu z Holandią i golem uratował remis. W kolejnym spotkaniu z Finlandią zdobył bramkę na 1:0, a Polska wygrała 3:1 i odżyły nadzieje na awans na mistrzostwa świata. W podstawowym składzie zagrał też z Litwą i w rewanżu z Holandią.

Kontuzja Matty'ego Casha

Wydawał się pewniakiem do kadry przed barażami. Zwłaszcza że cały czas odgrywa też ważną rolę w klubie. Wystąpił w tym sezonie w 35 spotkaniach i tylko dwa razy jako zmiennik. Zdobył dla Aston Villi trzy gole i miał cztery asysty. Jednak w ubiegłym tygodniu z powodu urazu łydki zabrakło go w meczu Ligi Europy z Lille (1:0) i w Premier League z Manchesterem United (1:3).

W czwartek zespół z Birmingham zagra rewanż w Lidze Europy, a w angielskich mediach były wątpliwości, czy Cash zdąży się wykurować na weekendowy mecz z West Ham United. Po tej kolejce rozpocznie się przerwa reprezentacyjna i najważniejsze jak na razie w tym roku mecze dla Biało-czerwonych. 26 marca w półfinale barażów zagrają z Albanią, a w przypadku awansu ze zwycięzcą rywalizacja Ukraina - Szwecja.

Wydaje się, że są duże szanse, by reprezentacji Polski pomógł Cash. Zawodnik w mediach społecznościowych opublikował zdjęcia z udziału w treningu Aston Villi. Jeśli znajdzie się w kadrze meczowej na Lille czy też na West Ham, powinien być gotowy na mecze w kadrze.

Matty Cash w meczu z Holandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jn Urban podczas meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash w meczu Holandia - Polska Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie”. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press