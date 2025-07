Wojewódzki wbija szpilę Kuleszy. Wypomniał mu jedno

W ostatnich tygodniach futbolowa Polska raczej kręci głową z niedowierzaniem niż klaszcze z zachwytu. Wizerunkowe turbulencje wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej przypominają bardziej chaotyczny mecz okręgówki niż sprawne zarządzanie jedną z najważniejszych instytucji sportowych w kraju. A teraz do chóru krytyków dołączył Kuba Wojewódzki - człowiek, który nie przepuści żadnej okazji, by wbić szpilkę tam, gdzie boli najbardziej. Tym razem postanowił on skomentować sytuację w polskim futbolu, wbijając bolesną szpileczkę prezesowi PZPN, Cezaremu Kuleszy.