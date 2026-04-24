Włosi zakpili z Polaków, Zieliński włączony w aferę. Padła odpowiedź

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół Moise Keana oraz Kristiana Pengwina. Panowie nie pałają do siebie sympatią, a wszystko zaczęło się od pewnej groźby na Instagramie. Do tego niewiele brakowało, by doszło do bezpośredniego spotkania panów, podczas którego mogło dojść do rękoczynów.

Sprawa jednak rozpoczęła się od tego, że zawodnik Fiorentiny stwierdził, że ten nie jest Włochem. Dokładniej zwrócił się do niego w sposób, który na pewno nie spodoba się wszystkim Polakom. Cała wypowiedź wyglądała w następujący sposób: "Jesteś Polakiem, jesteś świnią".

Całe zamieszanie dotarło również do piłkarza Interu Mediolan, Marcusa Thurama. Kolega klubowy Piotra Zielińskiego włączył się do konfliktu w zabawny sposób i nie pozostał dłużny obydwu zainteresowanym. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiła się fotografia naszego reprezentanta oraz wymowny napis.

Thuram i Zieliński w akcji. "Dwie świnie". Krótka odpowiedź

Napastnik zrobił pomocnikowi zdjęcie w szatni i zwrócił się do "bohaterów" zamieszania. Jego przekaz brzmiał następująco. - Jesteście Polakami, wy dwie świnie - czytamy. Zdjęcie szybko stało wiralem i zostało udostępnione dalej. Co więcej, temat podjęły nawet włoskie media.

- Thuram kpi z Keana na Instagramie, publikując zdjęcie Zielińskiego: "Jesteście Polakami, wy dwie świnie!!!" - brzmi tytuł artykułu Tuttomercatoweb.com.

Najbliższy mecz Inter rozegra w niedzielę 26 kwietnia. Będzie to starcie z Torino w ramach 34. kolejki rozgrywek Serie A. Pierwszy gwizdek rywalizacji zaplanowany jest na godz. 18:00.

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News

Piotr Zieliński IMAGO/www.imagephotoagency.it East News

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE AFP

Roman Kosecki ostrzega! "Tak nie może być" Polsat Sport