Włosi w akcji po koszmarze Zielińskiego. 423 spotkania. To był pierwszy raz

Piotr Zieliński wraz z kolegami miał w maju dni chwały. Mediolańczycy jeszcze przed ostatnią kolejką wrócili na szczyt włoskiej piłki, zostając nowymi mistrzami kraju. Piękne sceny działy się zwłaszcza w zeszłym tygodniu, kiedy to krótkiego wywiadu stacji Eleven Sports udzielał nawet syn pomocnika pochodzącego z kraju nad Wisłą. "Kto jest twoim ulubionym piłkarzem?" - zapytał się go Mateusz Święcicki. "Mój tata" - odpowiedział bez wahania chłopiec.

Kilka dni później aż takich powodów do świętowania już niestety nie było. A wszystko za sprawą scen z początku drugiej połowy ostatniej potyczki sezonu przeciwko Bolonii. Ząbkowianin miał ogromnego pecha, ponieważ tak uderzył futbolówkę po dośrodkowaniu Juana Mirandy, że ta wpadła do bramki strzeżonej przez golkipera Interu. Zrobiło się wtedy 1:3 z perspektywy świeżo upieczonych mistrzów. Zdołali oni jednak doprowadzić do wyrównania, dzięki czemu wywieźli punkt z trudnego terenu.

Pierwszy samobój Zielińskiego we Włoszech. Pech Polaka na koniec sezonu

Pomimo udanego powrotu, włoscy dziennikarze nie zapomnieli o samobóju 32-latka. Nasz rodak nie otrzymał zbyt wysokich not. "Nie wyglądało to optymistycznie" - czytamy na "corriere.it". Autor pomeczowych ocen przyznał Polakowi 5,5 w dziesięciostopniowej skali. Na identyczny werdykt zdecydowała się także redakcja "goal.com". "sport.sky.it" dało natomiast równą piątkę. Najciekawszy fakt przedstawił portal "sportmediaset.mediaset.it".

"Piotr Zieliński strzelił swojego pierwszego samobójczego gola w Serie A w 423 występach w tych rozgrywkach" - napisał autor pomeczowego podsumowania. Polscy kibice liczą na to, by już więcej pomocnik nie przeżywał podobnych chwil. A zwłaszcza nie teraz, kiedy do gry powracają "Biało-Czerwoni". Podopiecznych Jana Urbana w najbliższym czasie czekają towarzyskie konfrontacje z Ukrainą oraz Nigerią. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE AFP

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE East News





Bayern Monachium - VfB Stuttgart. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport