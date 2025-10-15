Włosi przyjadą do Szczecina. Jest komunikat UEFA. Kluczowy mecz Polaków

Gdy w styczniu 2025 roku na światło dzienne wyszły plotki, które twierdziły, że reprezentacja Polski seniorów "wyprowadza się" z PGE Narodowego, na którym rozgrywała większość swoich meczów, wybuchła spora dyskusja w środowisku piłkarskim. Miesiąc później jasne było, że do wyprowadzki z Warszawy nie dojdzie. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił to oficjalnie.

Zespół prowadzony wówczas przez Michała Probierza swoje mecze o punkty miał rozgrywać właśnie na PGE Narodowym oraz Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tak się dzieje do dziś, nawet po zmianie selekcjonera, a kadencja Jana Urbana jak na razie jest bardzo udana. W listopadzie Urban zadebiutuje w tej roli na PGE Narodowym, gdzie Biało-Czerwoni zagrają z Holandią.

Polska - Włochy w Szczecinie. To już jest jasne

Jeszcze lepiej wiedzie się reprezentacji do lat 21, która niespodziewanie została przejęta przez Jerzego Brzęczka. Praca nowego selekcjonera młodzieżówki po czterech meczach eliminacji do mistrzostw Europy oceniana jest wybitnie. Biało-Czerwoni liderują swojej grupie eliminacyjnej z kompletem punktów i bilansem bramkowym 15:0. Największy test dopiero przed Polakami.

W piątej serii gier podopieczni Brzęczka zmierzą się z rówieśnikami z Włoch. Pierwszy mecz odbędzie się w Polsce, a konkretnie na stadionie Pogoni Szczecin, co ogłosił jako pierwszy właściciel klubu - Alex Haditaghi. "Wielkie wieści dla Szczecina, Pogoni i polskiej piłki nożnej! Reprezentacja Polski U21 zmierzy się z Włochami w jednym z najważniejszych meczów roku, właśnie tutaj, na naszym pięknym stadionie!" - napisał działacz Pogoni Szczecin.

"To wielki mecz dla przyszłości polskiej piłki nożnej. Wkrótce ogłosimy sprzedaż biletów, pakiety VIP i limitowane loże VIP. Nie przegap okazji, by zobaczyć futbol światowej klasy i wesprzeć nowe pokolenie gwiazd. Wypełnijmy stadion i pokażmy, czym jest Szczecin" - dodał. Potwierdzenie tej informacji znajdujemy także na oficjalnej stronie UEFA, gdzie stadion Pogoni widnieje jako arena, na której Polacy zmierzą się z Włochami o prowadzenie w grupie.

