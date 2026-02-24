Włosi ogłaszają o Zielińskim. Są przekonani, dojdzie do ważnej zmiany

Kibice piłkarscy doczekali się wreszcie wznowienia zmagań w Champions League. Zeszłotygodniowe potyczki w ramach 1/16 finału zdecydowanie nie zawiodły. Doszło do kilku niespodzianek, a te największe z nich dotyczyły włoskich ekip. Galatasaray na własnym obiekcie zdemolowało Juventus 5:2. Dwie bramki straty do odrobienia w rewanżu ma natomiast Inter Mediolan. Zeszłoroczni finaliści zostali zatrzymani na terenie Bodo/Glimt.

Był to podwójnie zły wieczór dla Piotra Zielińskiego. Christian Chivu postanowił dać pomocnikowi chwilę wytchnienia i chyba pożałował tej decyzji. Wejście Ząbkowiczanina pod koniec starcia na nic się jednak zdało, ponieważ gospodarze utrzymali przewagę do ostatniego gwizdka. Z tego powodu ekipa grająca na San Siro nie ma dziś miejsca na choćby jeden błąd. "Musimy robić to, co potrafimy, wychodzić na boisko pewni siebie i świadomi, że jeśli jest drużyna, która może odwrócić losy meczu, to właśnie nasza" - zapowiadał na konferencji prasowej opiekun zespołu.

Piotr Zieliński pewny wyjściowego składu? Włoscy dziennikarze nie widzą innej opcji

Atmosferę podgrzewają również lokalne media. Między innymi za sprawą przewidywanych składów. Te pojawiają się od poniedziałkowego wieczoru. Dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego mają dobre informacje dla Polaków, bo w każdym z dostępnych zestawień widnieje nazwisko Piotra Zielińskiego. Przekonane o występie naszego rodaka są takie redakcje jak: "sport.sky.it", "passioneinter.com", "ilgiornale.it", "oasport.it" oraz "goal.com". Szerzej na temat 31-latka rozpisał się natomiast portal "fcinter1908.it".

"Chivu oddał stery Zielińskiemu i wypracował czystą, racjonalną grę. Dziś wieczorem Polak - który wszedł na boisko po meczu w Bodo - będzie musiał kierować grą i mieć na oku Patricka Berga, swojego odpowiednika w Bodo. Prawie wszystkie akcje Norwegów przechodzą przez Berga. To będzie niemal decydujący mecz" - zaznaczyli. Oficjalna decyzja trenera powinna pojawić się około godziny 20:00. Początek zmagań kilkadziesiąt minut później. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News

Piotr Zieliński Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Piotr Zieliński IPA Sport/ABACA East News

Polsat Sport Polsat Sport