Partner merytoryczny: Eleven Sports

Właściciel Pogoni znów napisał do Grosickiego. Miał swój powód, szybka odpowiedź

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Mijają kolejne dni, a przyszłość Kamila Grosickiego wciąż pozostaje niejasna. Legendarny pomocnik skupia się obecnie na rozmowach z Pogonią Szczecin, które nie idą po myśli obu stron. Tuż przed świętami oczekiwania finansowe zawodnika publicznie ujawnił właściciel klubu. Piłkarz nie pozostał mu dłuższy, zapowiadając wydanie dłuższego oświadczenia. Kolejna interakcja w Sylwestra. Alex Haditaghi odezwał się do 37-latka pod jednym ze zdjęć. Na odpowiedź nie musiał długo czekać.

Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nadrukami sponsorów trzyma ręce przy kołnierzu, na tle rozmytej trybuny z kibicami. Na lewym ramieniu opaska kapitańska, na twarzy skupienie.
Kamil Grosicki wciąż nie podpisał nowego kontraktu z Pogonią SzczecinTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News

Kibice "Dumy Pomorza" nie wyobrażają sobie w tym momencie ukochanego zespołu bez Kamila Grosickiego. Doświadczony pomocnik wciąż należy do grona czołowych piłkarzy PKO BP Ekstraklasy. Ba, niedawno sami fani Pogoni wybrali go najlepszym zawodnikiem rundy jesiennej. Dlatego też środowisko zasmucone jest kulisami rozmów 37-latka z władzami klubu. Kością niezgody okazują się pieniądze. O niezadowoleniu popularnego "Grosika" wielokrotnie mówił choćby Radosław Majdan. W końcu nie wytrzymał Alex Haditaghi.

Właściciel szczecińskiej ekipy ujawnił obecne zarobki pomocnika oraz nie krył się w sprawie oferty przedstawionej kapitanowi. "Nie dam się zmusić do złego układu przez jego przyjaznych dziennikarzy ani ludzi, którzy chcą wydać moje pieniądze za mnie. Nie przyjechałem tu, żeby być popularnym. Przyjechałem tu, żeby być odpowiedzialnym i wygrać" - wyznał na portalu X. Z kolei Kamil Grosicki odpowiedział mu w Wigilię. "W najbliższych dniach odniosę się do całej sytuacji" - zapowiedział.

Alex Haditaghi i Kamil Grosicki popisali na Instagramie. To wygląda jak zapowiedź

Póki co nie ma obszerniejszego oświadczenia. I może nigdy się nie pojawi. Między głównymi bohaterami szczecińskiej sagi doszło za to do krótkiej wirtualnej pogawędki podczas nocy sylwestrowej. A zaczęło się od zdjęcia opublikowanego przez "Grosika". "Szczęśliwego nowego roku 2026" - napisał piłkarz, pozując do wspólnej fotografii z małżonką. Na komentarz szybko zdecydował się Alex Haditaghi.

"Szczęśliwego Nowego Roku dla ciebie i twojej rodziny Kapitanie!" - oznajmił. Reakcja 37-latka była natychmiastowa. Biznesmen otrzymał w odpowiedzi dwa serduszka w kolorze granatowym i bordowym, co symbolizuje barwy Pogoni. Kto wie czy nie jest to zapowiedź pozytywnego komunikatu dla sympatyków "Dumy Pomorza". Ci z niecierpliwością wyczekują na finisz sprawy i nie wyobrażają sobie obecnego kapitana ekipy grającego w innej drużynie.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Reece James, Estevao i Robert Lewandowski w meczu Chelsea - FC Barcelona
Premier League

Barcelona na deskach, Lewandowski był bezradny. Teraz wielkie trzęsienie ziemi

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Piłkarz w bordowo-granatowej koszulce z żółtymi detalami i naszywką drużyny Pogoń Szczecin oraz opaską kapitańską na lewym ramieniu. Wyraz twarzy świadczący o skupieniu podczas gry, w tle rozmyte trybuny boiska.
Kamil GrosickiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz w ciemnej koszulce z opaską kapitańską na ramieniu skupiony patrzy przed siebie podczas meczu, w tle rozmazane barwy trybun.
Kamil GrosickiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w białej koszuli stoi na tarasie ze szklaną barierką, oparty o poręcz, trzyma cygaro w ustach, na nadgarstku złoty zegarek, w tle duże przeszklenia budynku.
Alex HaditaghiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja