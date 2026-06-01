Wielkie zaskoczenie. Tak Ukraińcy rozbili Polaków. Sami to ogłosili

Tomasz Brożek

Niedzielny mecz z Ukrainą zakończył się kompromitującą dla reprezentacji Polski porażką 0:2. I trudno dywagować, czy gorszy był sam wynik, czy gra, która do niego doprowadziła. Jeśli trener Jan Urban chciał dokonać w tym spotkaniu selekcji, mogła to być selekcja wyłącznie negatywna. A zaskakujące może być to, w jaki sposób Ukraińcy zdołali "przechytrzyć" naszą kadrę, o czym opowiedział jeden z ich piłkarzy.

Mecz Polska - Ukraina. Na zdjęciu: Robert Lewandowski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior oraz Roman Jaremczuk

A był nim Roman Jaremczuk, który opowiedział o tym, jak Ukraińców przygotowywał do meczu z Polską debiutujący w roli selekcjonera Andrea Maldera. Okazuje się, że mimo braku czasu na pracę z nowymi podopiecznymi 55-letni Włoch wcale nie skupił się na treningach, by w pełni wykorzystać przedmeczowy okres. A wręcz przeciwnie.

- Wygraliśmy ten mecz przez nagrania wideo. Prawie nie trenowaliśmy. Mieliśmy dość długie zajęcia teoretyczne, a mniej treningów. Odbyliśmy tylko dwie jednostki. Schemat gry całkowicie się zmienił, starałem się robić na boisku to, o co prosił mnie trener. Strzeliłem gola i drużyna wygrała, więc to jest pozytywny wynik - stwierdził reprezentant Ukrainy, cytowany przez portal Sport24.ua.

Skupiliśmy się bardziej na analizie wideo Polaków i na tym, co trener chce zobaczyć, jak chcemy budować naszą grę. Można powiedzieć, że zbudowaliśmy dzisiejszy mecz dzięki analizie wideo. Nie było żadnych intensywnych treningów na boisku
dodał

Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że na murawie stadionu we Wrocławiu reprezentacja Ukrainy nie tylko rozbiła, ale i ośmieszyła Polaków, zwłaszcza przy drugiej akcji bramkowej. Cały jednak mecz - z wyjątkiem krótkiego fragmentu pierwszej połowy - był widowiskiem do cna ciężkostrawnym. Najlepiej świadczy o tym reakcja kibiców, którzy jeszcze przed końcowym gwizdkiem zaczęli masowo opuszczać trybuny, co w ostatnich latach nie było powszechnym zjawiskiem.

Występ reprezentacji Polski wywołał falę ostrych komentarzy. W język nie gryzł się - w swoim stylu - między innymi nasz były bramkarz Jan Tomaszewski.

- Drużyny buduje się, mając szkielet 8-9 zawodników, a my mamy do wstawienia 6 czy 7. Niektórzy pierwszy raz się na boisku spotkali. To nie jest drużyna, tylko zbieranina. Od trzech meczów nie mamy drużyny narodowej. Te trzy mecze i ten dzisiejszy to jest po prostu futbolowa katastrofa - punktował "Biało-Czerwonych" w rozmowie z "Super Expressem".

A już w środę nasi piłkarze rozegrają kolejny, ostatni mecz przed letnimi urlopami. Naszym rywalem będzie reprezentacja Nigerii. To spotkanie zostanie rozegrane o godzinie 20:45 na PGE Narodowym.

