Po ogłoszeniu powołań przez Jana Urbana wiele mówiło się o tym, że dawno nie mieliśmy tak "słabo obsadzonej bramki". Teoretycznie to prawda, ale może okazać się, że Kamil Grabara wskoczy na swój najwyższy poziom i zapewni nam występy na poziomie Wojciecha Szczęsnego. Jego potencjał tego nie wyklucza.

Rozmawiając o stanie reprezentacji Polski nie sposób nie wspomnieć jednak o nieprawdopodobym przywileju, jaki spotkał Jana Urbana. Właściwie może on okazać się kluczowy w kontekście naszej walki o mundial 2026.

Trwa walka o Mistrzostwa Świata 2026. Jan Urban musi wykorzystać karty, które dostał

Zawsze to dobrze, kiedy w reprezentacji Polski zdarzają się duety, tercety, a może nawet liczniejsze grupy piłkarzy, którzy grają w tej samej lidze. A już w ogóle najlepiej - w tym samym klubie.

Jednak gdyby zapytać selekcjonerów z całego świata o ich preferencje, zdecydowana większość pewnie wybrałaby posiadanie pary stoperów grających na co dzień w jednym klubie.

Właśnie na tej pozycji przydaje się wypracowanie automatyzmów. Współpraca dwójki stoperów często decyduje o tym, czy drużyna wygrywa trofea czy nie. To właśnie tu bije serce organizacji:

całej gry w obronie

wychodzenia spod pressingu

konstuowania pierwszej fazy ataku

Sytuacja, w jakiej znalazł się Jan Urban, to prawdziwa rzadkość. Fakt, że Jakub Kiwior dołączył do Jana Bednarka w tak dużym klubie jak FC Porto, to przywilej, o jakim marzyłby niejeden selekcjoner drużyny pokroju reprezentacji Polski na świecie.

Ci dwaj piłkarze wskoczą do reprezentacji Polski i nie będą już musieli godzinami wypracowywać porozumienia między sobą. Oni w swoim klubie rozumieją się już bardzo dobrze, a teraz Jan Urban powinien jak najlepiej wykorzystać to na poziomie repreztacji Polski. Fakt, że jeden z nich jest prawo, a drugi lewonożny, to dodatkowa korzyść.

FC Porto wydaje się być miejscem idealnym dla Bednarka i Kiwiora. Liga portugalska to z polskiego punktu widzenia poważne rozgrywki, a "Smoki" regularnie grają w Lidze Mistrzów lub w Lidze Europy - w tym drugim przypadku zdecydowanie nie bez szans na awans do finału.

Jest to drużyna, w której Polacy mogą liczyć na regularną grę. Jeśli są zdrowi, 36-letni trener Francesco Farioli raczej z nich korzysta. W tym sezonie udało się zbudować tutaj kapitał, którego nie można nie wykorzystać na poziomie reprezentacji Polski. Byłby to niewybaczalny piłkarski grzech.

Współpraca Bednarka i Kiwiora to jeden z najciekawszych aspektów marcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Mecz z Albanią będzie pierwszym, w którym "Biało-Czerwoni" będą mogli zebrać jej owoce.

Jakub Kiwior MIGUEL RIOPA AFP

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

FC Barcelona - Rayo Vallecano 1-0 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport