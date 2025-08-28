Wielki zwrot akcji ws. Kiwiora. Nie tylko FC Porto, do gry wszedł inny gigant
Jakub Kiwior w tym sezonie jeszcze ani razu nie pojawił się na boisku. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że obrońca reprezentacji Polski odejdzie z Arsenalu. O jego ściągnięcie zawzięcie walczy FC Porto. Tymczasem okazuje się, że na finiszu Portugalczyków może uprzedzić gigant, na koncie którego znajdziemy 19 krajowych tytułów.
Pod koniec zeszłego sezonu Jakub Kiwior wskoczył do podstawowej jedenastki Arsenalu w miejsce kontuzjowanego Gabriela. Wydawało się, że po serii solidnych spotkań w obecnej kampanii Polak nadal będzie piłkarzem pierwszego składu lub przynajmniej pozostanie realnym kandydatem do zajęcia miejsca w linii defensywy.
Niestety Mikel Arteta wciąż nie przekonał się do wychowanka GKS-u Tychy. Przez cały swój pobyt w londyńskim klubie Kiwior zazwyczaj był zawodnikiem do rotacji i trudno przypuszczać, że w najbliższym czasie ten stan rzeczy może ulec zmianie. Zwłaszcza dlatego, że nasz kadrowicz szuka nowego pracodawcy.
Zwrot akcji ws. reprezentanta Polski? To byłby hit. Włosi już czekają
W ostatnich tygodniach ściągnięciem Jakuba Kiwiora mocno interesuje się FC Porto. Jak przekazywały media, ponoć pewnego dnia na 25-latka czekał już samolot, którym miał polecieć do Portugalii na testy medyczne i definitywnie przenieść się do zespołu Francesco Farioliego. Ale tak się nie stało.
Arsenal nie dał jeszcze Polakowi zielonego światła na transfer. A to dlatego, że londyńczycy najpierw chcą uzupełnić lukę po jego ewentualnym odejściu. Wicemistrzowie Anglii pracują nad transferem Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen. Jeśli dogadają się z Niemcami, wówczas Kiwior będzie mógł opuścić stadion The Emirates. Pytanie tylko, czy na pewno uda się do Porto?
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Matteo Moretto do gry o podpisanie kontraktu z 25-latkiem wkroczył AC Milan. "W tej chwili Milan pracuje głównie nad dwoma nazwiskami, aby wzmocnić obronę: Manuel Akanji i Jakub Kiwior. Informacje te zostały ujawnione wczoraj wieczorem. Ostatnio nawiązano nowe kontakty w sprawie obu zawodników" - napisał Włoch w mediach społecznościowych.
Finalnie może okazać się, że defensor kadry Jana Urbana po ponad dwóch latach powróci do Włoch. Przypomnijmy, na początku 2023 roku Kiwior odchodził do Arsenalu ze Spezii za niecałe 20 milionów euro. Taki scenariusz wydaje się naprawdę kuszący. Najbliższe dni z pewnością będą kluczowe. To nie pierwszy raz, kiedy pogłoski o odejściu Polaka z zespołu Artety są tak intensywne. Jeśli ostatecznie padnie na Porto, Kiwior będzie grał u boku Jana Bednarka.