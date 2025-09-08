Wielki tydzień Matty'ego Casha. Nagle Anglicy zaczęli bić na alarm. "Problem"
Matty Cash ma za sobą zdecydowanie najlepsze zgrupowanie reprezentacji Polski w swojej historii. Prawy obrońca Aston Villi znakomicie rozpoczął kadencję Jana Urbana, strzelając gole w dwóch meczach eliminacji mistrzostw świata. W Anglii opinia o polskim obrońcy nie jest jednak tak kryształowa, jak ostatnio u nas w kraju. Portal "astonvillanews.co.uk" wprost nazywa Casha "problemem".
Matty Cash niedługo przed debiutem w reprezentacji Polski wśród angielskich kibiców zbierał niezwykle pochlebne opinie za swoje występy w Premier League. Wówczas niektórzy fani "Lwów Albionu" domagali się nawet powołania Casha do reprezentacji Anglii z racji na problemy zdrowotne ich defensorów. Ostatecznie udało się jednak zapewnić usługi 28-latka dla polskich selekcjonerów.
Z pewnością można jednak stwierdzić, że jak na razie Cash w reprezentacji Polski nie był w stanie pokazać pełni swoich umiejętności, które prezentuje w Premier League. Wszystko zmieniło się dopiero po przyjściu do kadry Jana Urbana. Nowy selekcjoner postawił w stu procentach na Casha, a ten odpłacił się znakomitymi występami we wrześniowych spotkaniach drużyny narodowej.
Cash problemem na Villa Park. Anglicy bez złudzeń
W Holandii Cash strzelił przepięknego gola, zapewniając Biało-Czerwonym remis, a kilka dni później w Chorzowie otworzył wynik meczu z Finlandią. W tym samym czasie jego pozycja w Aston Villi wydaje się niezagrożona, ale kibice już nie są do niego tak bardzo przekonani, jak to miało miejsce kilkanaście miesięcy wcześniej. O wszystkim rozpisują się dziennikarze "astonvillanews.co.uk".
Ci w tytule artykułu wprost nazywają naszego defensora "problemem". "Unai Emery ma bardzo duży problem z Mattym Cashem pomimo jego heroicznych występów dla Polski" - czytamy. W środku dowiadujemy się, że tego lata Cash mógł odejść z klubu, a wielu fanów tylko czekało na potwierdzenie tego ruchu. Trener Aston Villi wyraźnie nie zgadza się jednak z fanami, bo podobno oczekuje on przedłużenia umowy z Polakiem.
"Mając to na uwadze, wygląda na to, że bordowo-niebieski zespół ma poważny problem po tym, co Cash zrobił na arenie międzynarodowej. Ostatnią bramkę dla Villi obrońca zdobył w kwietniu, po niemal rocznej przerwie w barwach barw bordowo-niebieskich. W związku z tym zaskoczeniem było zdobycie bramki przez 28-latka dla swojego kraju, a jeszcze większym zaskoczeniem było to, że strzelił drugą bramkę w drugim meczu z rzędu. Pokazał umiejętności, jakie rzadko widywano u niego na Villa Park, a Emery mógłby je wykorzystać w przyszłości" - czytamy.
Dziennikarze zaznaczają także, że niepokojącym jest fakt, iż kolejny raz Cash wraca ze zgrupowania kadry z jakimś problemem zdrowotnym. "Mając to na uwadze, obrońca został zdjęty z boiska w przerwie meczu, gdyż zauważono, że utyka, a tego właśnie kibice Villans nie chcieli zobaczyć. Nie wiadomo, jak długo piłkarz Villi może pauzować, ale z pewnością może to sprawić problemy Emery'emu, który z niecierpliwością czeka na kolejny mecz z Evertonem" - podsumowano.