Wielki tydzień Matty'ego Casha. Nagle Anglicy zaczęli bić na alarm. "Problem"

Matty Cash niedługo przed debiutem w reprezentacji Polski wśród angielskich kibiców zbierał niezwykle pochlebne opinie za swoje występy w Premier League. Wówczas niektórzy fani "Lwów Albionu" domagali się nawet powołania Casha do reprezentacji Anglii z racji na problemy zdrowotne ich defensorów. Ostatecznie udało się jednak zapewnić usługi 28-latka dla polskich selekcjonerów.

Z pewnością można jednak stwierdzić, że jak na razie Cash w reprezentacji Polski nie był w stanie pokazać pełni swoich umiejętności, które prezentuje w Premier League. Wszystko zmieniło się dopiero po przyjściu do kadry Jana Urbana. Nowy selekcjoner postawił w stu procentach na Casha, a ten odpłacił się znakomitymi występami we wrześniowych spotkaniach drużyny narodowej.

Cash problemem na Villa Park. Anglicy bez złudzeń

W Holandii Cash strzelił przepięknego gola, zapewniając Biało-Czerwonym remis, a kilka dni później w Chorzowie otworzył wynik meczu z Finlandią. W tym samym czasie jego pozycja w Aston Villi wydaje się niezagrożona, ale kibice już nie są do niego tak bardzo przekonani, jak to miało miejsce kilkanaście miesięcy wcześniej. O wszystkim rozpisują się dziennikarze "astonvillanews.co.uk".

Ci w tytule artykułu wprost nazywają naszego defensora "problemem". "Unai Emery ma bardzo duży problem z Mattym Cashem pomimo jego heroicznych występów dla Polski" - czytamy. W środku dowiadujemy się, że tego lata Cash mógł odejść z klubu, a wielu fanów tylko czekało na potwierdzenie tego ruchu. Trener Aston Villi wyraźnie nie zgadza się jednak z fanami, bo podobno oczekuje on przedłużenia umowy z Polakiem.

"Mając to na uwadze, wygląda na to, że bordowo-niebieski zespół ma poważny problem po tym, co Cash zrobił na arenie międzynarodowej. Ostatnią bramkę dla Villi obrońca zdobył w kwietniu, po niemal rocznej przerwie w barwach barw bordowo-niebieskich. W związku z tym zaskoczeniem było zdobycie bramki przez 28-latka dla swojego kraju, a jeszcze większym zaskoczeniem było to, że strzelił drugą bramkę w drugim meczu z rzędu. Pokazał umiejętności, jakie rzadko widywano u niego na Villa Park, a Emery mógłby je wykorzystać w przyszłości" - czytamy.

Dziennikarze zaznaczają także, że niepokojącym jest fakt, iż kolejny raz Cash wraca ze zgrupowania kadry z jakimś problemem zdrowotnym. "Mając to na uwadze, obrońca został zdjęty z boiska w przerwie meczu, gdyż zauważono, że utyka, a tego właśnie kibice Villans nie chcieli zobaczyć. Nie wiadomo, jak długo piłkarz Villi może pauzować, ale z pewnością może to sprawić problemy Emery'emu, który z niecierpliwością czeka na kolejny mecz z Evertonem" - podsumowano.

Matty Cash w meczu Holandia - Polska Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash nie otrzymuje ostatnio zaproszeń na zgrupowania od Michała Probierza, natomiast niezmiennie śledzi poczynania kadry i ściska kciuki za swych kolegów z boiska Grzegorz Wajda/REPORTER - LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL East News

Kamil Grosicki, Matty Cash HANS VAN DER VALK AFP