Wielki triumf Polaków w Szwecji. Rywale na deskach. Brzęczek aż łapał się za głowę

Reprezentacja Polski do lat 21 w ostatnim czasie przeszła zaskakujące zmiany. Jeszcze pięć miesięcy temu selekcjonerem naszej młodzieżówki był Adam Majewski. Co więcej, Majewski przedłużył umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej przed startem mistrzostw Europy do lat 21. Nowy kontrakt 51-latka miał obowiązywać aż do kolejnej walki o mistrzostwo Starego Kontynentu.

- Przedłużenie kontraktu z trenerem Adamem Majewskim to efekt naszej długofalowej strategii dotyczącej reprezentacji młodzieżowych. Trener świetnie wywiązał się ze swoich zadań - rozwija zawodników, awansował z drużyną na mistrzostwa Europy i zrealizował postawione cele - mówił 11 czerwca Marcin Dorna, cytowany przez PZPN. Niecałe dwa miesiące później już go w kadrze nie było.

Polacy rozbili Szwedów. Popis piłkarzy Brzęczka

PZPN uznał, że należy Majewskiego zwolnić. W jego miejsce sensacyjnie zatrudniono Jerzego Brzęczka, który ma wprowadzić Biało-Czerwonych na mistrzostwa Europy do lat 21 w 2027 roku. Trzeba przyznać, że początek tej misji w wykonaniu byłego selekcjonera pierwszej reprezentacji jest znakomity. Polacy wygrali bowiem trzy pierwsze mecze, nie tracąc nawet gola.

Od momentu losowania wiadomo było jednak, że pierwszym poważnym testem będzie wyjazd do Szwecji. Ten przypadł na wtorkowy wieczór. Mimo osłabień po stronie Biało-Czerwonych spotkanie rozpoczęło się znakomicie z polskiej perspektywy. Już w 6. minucie rywalizacji znakomite podanie dostał Tomasz Pieńko. Kapitan kadry nie dał bramkarzowi szans, wyprowadzając naszą reprezentację na prowadzenie 1:0.

Na drugie trafienie nie musieliśmy długo czekać. Tym razem głównym aktorem był Oskar Pietuszewski. Utalentowany 17-latek popędził z piłką w pole karne Szwedów, tam został kopnięty, a sędzia wskazał na rzut karny. Stały fragment gry na gola zamienił Pieńko. Jeszcze przed przerwą Polacy podwyższyli prowadzenie. W zamieszeniu najlepiej odnalazł się Kacper Urbański, który strzelił trzeciego gola dla podopiecznych Brzęczka i do szatni Biało-Czerwoni schodzili z wynikiem 3:0.

Druga połowa przez długi czas była w pewien sposób usypiająca, ale taki scenariusz bez wątpienia odpowiadał Polakom, którzy bez problemów kontrolowali przebieg spotkania. Nie zabrakło jednak błysku w ofensywie. Ten przypadł wprowadzonemu z ławki Faberskiemu, który znakomicie podał w pole karne, a piłkę odbitą przez obrońców zebrał Kozubal, który wyśmienitym strzałem z woleja pokonał bramkarza.

To wciąż nie był koniec. W 89. minucie wybornie w środku pola zachował się Marcel Krajewski, który przejął piłkę, podciągnął ją delikatnie bliżej bramki i huknął lewą nogą nie do obrony dla bramkarza. Jerzy Brzęczek aż złapał się za głowę po tym trafieniu. Gdy wydawało się, że już nic tego wieczoru się nie wydarzy. Znów do akcji wkroczył Pieńko, który w drugiej minucie doliczonego czasu gry skompletował hat-tricka. Atakujący Rakowa popisał się wyśmienitym golem, przerzucając piłkę nad golkiperem rywali. Biało-Czerwoni z trudnego terenu wracają z trzema punktami i bilansem bramkowym 15:0.

Statystyki meczu Szwecja U21 0 - 6 Polska U21 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 2 10 Strzały celne 2 9 Strzały niecelne 0 1 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 89 75

