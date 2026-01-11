Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki powrót reprezentanta Polski. Wyjechał 10 lat temu. "Bliżej niż dalej"

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

W Ekstraklasie zadebiutował w wieku zaledwie 16 lat. Do Serie A wyjechał jeszcze jako nastolatek i w lidze włoskiej spędził osiem lat, skąd trafił to jednego z największych klubów greckich - Panathinaikosu Ateny. Tam ostatnio stracił miejsce w podstawowym składzie i zdecydował się na odważny ruch Reprezentant Polski ma zagrać w Widzewie z myślą, by znaleźć się w kadrze, jeśli ta awansuje na mistrzostwa świata.

Bramkarz w zielonym stroju wyskakuje wysoko, wybijając piłkę na tle licznie zgromadzonych kibiców na stadionie, wokół znajduje się kilku piłkarzy drużyn Polski i przeciwnika ubranych w białe oraz czerwone stroje.
Bartłomiej Drągowski w meczu reprezentacji Polski z Maltą DOMENIC AQUILINAAFP

Bartłomiej Drągowski w niedzielę miał przylecieć do Polski i rozpocząć dwudniowe testy medyczne. "Jak ustaliliśmy, piłkarz właśnie pojawił się w Łodzi, by sfinalizować zmianę barw, a następnie dołączy do przebywającej na zgrupowaniu drużyny." - pierwsza poinformowała kibicowska strona WidzewToMy.

To będzie hit transferowy, bo do kraju wraca reprezentant Polski w kwiecie piłkarskiego wieku. To nie zdarza się często w ekstraklasie, choć można przypomnieć takie powroty jak Pawła Wszołka, Kamila Piątkowskiego czy Damiana Szymańskiego. Akurat w tym przypadku do Legii.

Bartłomiej Drągowski (w środku) podczas meczu reprezentacji Polski
Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Teraz jednak wraca zawodnik, który w Serie A rozegrał 129 spotkań. Był podstawowym zawodnikiem dwa sezony w Fiorentinie i sezon w Spezii. Na początku 2024 roku został wypożyczony do Panathinaikosu, a potem Ateńczycy wykupili Drągowskiego. Polak szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. W poprzednim sezonie wystąpił w 42 meczach. W bieżących rozgrywkach też na początku dość regularnie bronił. Cały zespół grał jednak poniżej oczekiwań i doszło do dwóch zmian trenerów.

    Obecnie Panathinaikos prowadził Rafa Benitez. Ostatni raz Drągowski zagrał 30 listopada, potem był już tylko rezerwowym. A w dzisiejszym spotkaniu zespół z Aten nie było go już w kadrze meczowej. Nie mógł w niej być, skoro jest w Łodzi. Dariusz Adamczuk, który w Widzewie odpowiada za transfery nie chciał w Meczykach.pl potwierdzić, że zawodnik przechodzi badania.

    Z Widzewa do kadry na mistrzostwa świata?

    Powiedział jedynie: - Rozmawiamy jeszcze o drobnych szczegółach z Panathinaikosem, ale jesteśmy bliżej niż dalej. Chcemy mieć trzech dobrych bramkarzy i nie mamy zamiaru się, którego z obecnych pozbywać.

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba

      Brak regularnej gry to dla Drągowskiego był sygnał ostrzegawczy, jeśli wziąć pod uwagę to, że był powoływany do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Zagrał z Nową Zelandią i Maltą. Kadra w marcu zagra w barażach o mundial i być może wywalczy awans. Powrót do Widzewa, w którym powinien mieć pewnie miejsce między słupkami, co powinno mieć ogromne znaczenia, jeśli selekcjoner będzie wybierał kadrę na mistrzostwa świata.

      Bartłomiej Pawłowski
      Bartłomiej PawłowskiMartyna Kowalska/Widzew.commateriały prasowe
      Bartłomiej Drągowski
      Bartłomiej DrągowskiAFP
