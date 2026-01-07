Po zdobyciu dwóch mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz Superpucharu Bartosz Slisz zimą 2024 roku opuścił Legię Warszawa i za ponad trzy miliony euro udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wzmocnił Atlantę United. W barwach tego zespołu zaliczył 69 spotkań, a w nich strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę.

W międzyczasie stał się także jedną z kluczowych postaci reprezentacji Polski. Za kadencji Michała Probierza dostaje wiele szans. Po przejęciu zespołu przez Jana Urbana 26-latek został graczem podstawowej "11" i niemal z miejsca został najlepszym defensywnym pomocnikiem w kraju.

Co ciekawe, Slisz zdecydował się także na zmianę klubu. W mediach już od jakiegoś czasu pojawiały się informacje odnośnie potencjalnego transferu. Pod znakiem zapytania stał jednak kierunek. Jak się okazuje piłkarz po dwóch latach wróci do Europy i wzmocni jednego z duńskich gigantów, Brondby IF.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk, dziennikarz Meczyków.

Slisz zmieni klub, to niemal pewne

Jego zdaniem 21-krotny reprezentant Polski jest już po testach medycznych i podpiszę kontrakt do 2029 roku. Kwota transferu ma wynieść ponad trzy miliony euro i stanie się drugim najdroższym zawodnikiem w historii klubu.

- Zostały ostatnie formalności z MLS i Atlanta United. Reprezentant Polski przeszedł już testy medyczne. Ma podpisać kontrakt do 2029 roku - czytamy.

Aktualnie Brondby po 18 kolejkach znajduje się na 3. miejscu w tabeli tamtejszej Superligi. Na swoim koncie ma 31 punktów i traci dziewięć "oczek" do liderującego Aarhus.

