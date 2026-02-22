Wielki powrót Polaka. Nagle takie słowa, trafił na listę Amerykanów

Ostatnie tygodnie nie były spokojne u Mateusza Bogusza. Totalną klapą zakończyła się jego meksykańska przygoda, która potrwała nieco ponad rok. Kilka miesięcy temu piłkarskie środowisko obiegły wieści, że Polak nie stawił się na treningu. Zamiast zespołowych zajęć przebywał w ojczyźnie, odwiedzając przy okazji jedną ze szkółek. "To już nasza mała tradycja, że w przerwie zimowej odwiedza nas postać wyjątkowa - zawodnik meksykańskiego Cruz Azul i reprezentant Polski" - napisał wtedy profil akademii Individual Football Skills w Rudzie Śląskiej.

Ogłoszenie transferu było tylko kwestią czasu. Ofensywny gracz trafił ostatecznie do dobrze znanego sobie kraju, czyli Stanów Zjednoczonych. Po pomocnika sięgnęło Houston Dynamo. Za oceanem obiecywali sobie po naszym rodaku całkiem sporo ze względu na udaną przeszłość. 24-latek ma świetne wspomnienia z występów w Los Angeles FC, dlatego też teraz chce napisać kolejną piękną historię. I oficjalnie zadebiutował już w nowych barwach z soboty na niedzielę polskiego czasu. Ale zanim pojawił się na boisku, trafił na prestiżową, zaledwie siedmioosobową listę.

Mateusz Bogusz już po debiucie w nowych barwach. Jest o nim głośno

Dotyczyła ona zawodników, którym warto przyglądać się w Major League Soccer. Polak znalazł się między innymi obok Jamesa Rodrigueza czy Timo Wernera. "Ofensywny pomocnik strzelił 24 gole i zaliczył 19 asyst w ciągu dwóch sezonów gry w klubie Los Angeles FC i pomógł klubowi zdobyć pierwszy w historii tytuł US Open Cup w 2024 roku. (…) Jego kreatywność i zamiłowanie do strzelania spektakularnych goli sprawią, że stanie się ulubieńcem kibiców na Shell Energy Stadium, a 24-latek może pomóc Houston w powrocie do walki o play-offy" - pisali dziennikarze "onefootball.com".

Premierowy mecz w nowych barwach? Bez fajerwerków, ale z trzema punktami do tabeli. Houston Dynamo pokonało na własnym obiekcie Chicago Fire 2:1. Polak brał udział w kilku groźnych akcjach, lecz kończyły się one bez gola. Dodatkowo jego występ nie przeszedł bez echa w lokalnych mediach. "Wyglądał bardzo groźnie" - czytamy na portalu "meninred97.com". "Mateusz Bogusz, pozyskany w tym sezonie z Cruz Azul, drużyny z Liga MX, w ramach jednego z największych transferów w historii klubu, kontrolował piłkę w pobliżu środka boiska" - zauważył Sam Warren z "houstonchronicle.com".

Teraz pozostaje tylko czekać na pierwsze gole i asysty. Polak w przeszłości już wielokrotnie pokazywał, że za oceanem potrafi być naprawdę skuteczny.

