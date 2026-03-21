Wielki powrót Milika, czekał na to niemal dwa lata. Mógł zostać bohaterem

Tuż przed Euro 2024 w trakcie meczu towarzyskiego z Ukrainą Arkadiusz Milik kolejny raz nabawił się poważnej kontuzji kolana. Ta okazała się bardzo poważna i wyeliminowała go z gry na grubo ponad rok. Co więcej, gdy ten był już blisko powrotu do zdrowia doszedł uraz łydki, co spowodowało kolejną przerwę.

Do kolejnego przełomu doszło w połowie marca. Polak został zgłoszony do kadry meczowej na spotkanie z Udinese (1:0). Mimo to Luciano Spalletti nie dał mu szansy na grę, 32-latek cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. Sytuacja powtórzyła się tydzień później.

Reprezentant Polski pojawił się w kadrze meczowej na rywalizację z Sassuolo, lecz ponownie zaczął na ławce rezerwowych. Rywalizacja była bardzo wyrównana, co udowadniał wynik. W 14. minucie na 1:0 trafił Kenan Yildiz, natomiast w 52. do remisu doprowadził Andrea Pinamonti.

Taki rezultat utrzymywał się do ostatnich minut. Z tego względu opiekun Juventusu w 79. minucie zdecydował się wprowadzić na murawę właśnie napastnika. Tym samym Polak zaliczył swój pierwszy mecz od czerwca 2024 roku.

Milik miał swoją okazję. Murić bohaterem meczu

Jego wejście miało na celu zwiększenie graczy ofensywnych i powalczenie o wygraną. W 86. minucie do rzutu karnego podszedł Manuel Locatelli, lecz nie trafił. Kilka chwil później doskonale w polu karnym odnalazł się Milik. Ten oddał niezwykle groźne uderzenie głową, jednakże na wysokości zadania stanął Arijanet Murić, golkiper Sassuolo.

W ten sposób spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Następne spotkanie "Stara Dama" rozegra już po przerwie reprezentacyjnej. Będzie to spotkanie z Genoą (6 kwietnia) w ramach Serie A.

Arkadiusz Milik w Juventusie Grzegorz Wajda/REPORTER East News

