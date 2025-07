Wielki niepokój o Ewę Pajor przed meczem Polek. Huczy o kapitan, media potwierdzają

Już sam udział reprezentantek Polski na mistrzostwach Europy 2025, rozgrywanych na boiskach w Szwajcarii, jest sukcesem naszej kadry. Dotychczas biało-czerwone nie miały okazji grać na takim turnieju. Rzecz jasna apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcę się sięgać po kolejne sukcesy. A tym byłoby niewątpliwie wyjście z grupy i rozegranie meczu w fazie pucharowej turnieju . Będzie o to bardzo trudno, zwłaszcza że Polki przegrały w pierwszym spotkaniu.

Podopieczne Niny Patalon rywalizowały z Niemkami i choć w pierwszej połowie broniły się dzielnie, w drugiej odsłonie nasze zachodnie sąsiadki znalazły już sposób na polską defensywę i zdobyły dwie bramki. Porażka Polek oznacza, że we wtorek zagrają mecz o wszystko ze Szwedkami . Brak choćby remisu może oznaczać koniec marzeń o awansie, choć sporo będzie zależało również od meczu o 18:00, kiedy to Niemki zmierzą się z Dunkami.

Obawiają się Pajor. W Szwecji nie mają wątpliwości co do kapitan kadry

Niemniej Polki swój los nadal mają w swoich rękach, ale starcie ze Skandynawkami nie będzie łatwiejsze niż to z Niemkami. I podobnie jak przed pierwszym meczem reprezentacji na Euro, tak i teraz zagraniczne media rozpisują się przede wszystkim o Ewie Pajor. Zarówno piłkarki reprezentacji Szwecji, jak i same media potwierdzają umiejętności kapitan biało-czerwonych i twierdzą, że to właśnie ze strony Pajor nadciąga największe niebezpieczeństwo dla ich drużyny.