Wielki moment Piotra Zielińskiego. Poniosła go fantazja i dała prowadzenie
Wcześniej Robert Lewandowski, a potem Piotr Zieliński. W drugiej połowie polscy piłkarze wyszli na murawę w bojowych nastrojach i zaczęli walczyć o to, by odwrócić wynik spotkania na swoją korzyść. Pierwszy krok w tym kierunku wykonał Robert Lewandowski, a następny - Piotr Zieliński. Zawodnik Interu popisał się fantastycznym strzałem z daleka i w pięknym stylu dał Polakom prowadzenie w spotkaniu.
Niedługo po strzeleniu gola, Zieliński zszedł z boiska. W 81. minucie spotkania zmienił go Jakub Moder, który w ostatnim czasie przeżywał dobry czas w Feyenoordzie. Autor drugiej bramki został ciepło pożegnany brawami przez znajdujących się na Stadionie Narodowym kibiców.
Robert Lewandowski zaczął, Piotr Zieliński dołożył
Pierwsza połowa spotkania z Albanią rozpoczęła się bardzo dobrze - Biało-Czerwoni przez pierwsze dziesięć minut mocno atakowali rywali i starali się wykorzystać którąkolwiek z wypracowanych szans. Piłka jednak wciąż mijała bramkę, co było frustrujące zarówno dla kibiców, jak i piłkarzy.
