Wielki mecz Polaków, ograli wicemistrzów świata. Kilka dni później na kraj spadły niemieckie bomby

Gdy nadeszło lato roku 1939 elity władzy II RP już od wielu miesięcy pozostały w stanie swoistego alarmu związanego z coraz bardziej napiętymi relacjami polsko-niemieckimi. Dyktator III Rzeszy, Adolf Hitler - również chociażby przez swojego ministra spraw zagranicznych, von Ribbentropa - raz za razem wystosowywał wobec sanacji żądania, które dla Warszawy były zupełnie nieakceptowalne. Aneksja Wolnego Miasta Gdańska czy przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej do Prus Wschodnich - dla polskiego rządu były to ustępstwa, których nie można było dokonać.

23 sierpnia został podpisany sławetny pakt Ribbentrop - Mołotow, który de facto pieczętował los Polski - Rzeczpospolita miała zostać podzielona między dwa totalitarne państwa, a fakt, że Rzesza zdołała porozumieć się ze Związkiem Radzieckim, wprawił w osłupienie "Stary Kontynent". Na 26 sierpnia Hitler wyznaczył pierwotną datę rozpoczęcia operacji "Fall Weiss", czyli ataku na RP, ale ostatecznie ofensywa została przesunięta. Polska otrzymała kilka dodatkowych dniu kruchego spokoju.

W czasie, gdy widmo konfliktu na dobre zawisnęło nad krajem, Polacy i Polki wciąż starali się prowadzić w miarę normalne życie. Jedną z rzeczy, która choć na trochę miała dać części społeczeństwa wytchnienie od ponurych realiów, okazała się piłka nożna. 27 sierpnia 1939 roku zorganizowano ostatni przed wybuchem II wojny światowej mecz reprezentacji Polski.

Wielka drużyna węgierska przybywa do Warszawy. Piłkarski hit tuż przed wybuchem wojny

Do Warszawy przybyła wówczas nie byle jaka ekipa - bo Węgrzy, którzy zaledwie rok wcześniej dotarli do wielkiego finału mistrzostw świata, w którym musieli uznać jednak wyższość dowodzonej przez trenera Vittorio Pozzo ekipy Italii. Madziarzy byli wówczas prawdziwą potęgą, więc choć mowa tu była wyłącznie o sparingu, to spotkanie bez dwóch zdań było bardzo atrakcyjne dla fanów "Biało-Czerwonych".

Ci zaś nieco wcześniej trafili pod skrzydła Alexa Jamesa - byłego reprezentanta Szkocji i byłego gracza m.in. Arsenalu, z którym zdobył cztery mistrzostwa Anglii. Doświadczony James wspierał przez pewien czas polski sztab w prowadzeniu treningów i - krótko mówiąc - nie zawsze był zadowolony ze swych nowych podopiecznych.

"Największy i najbardziej przykry zawód sprawiło mi ustosunkowanie się do treningów waszych tak zwanych 'internacjonalów'. Wolałbym tutaj nie wymieniać ich nazwisk, gdyż mam nadzieję, że po przeczytaniu tych słów zrozumieją, dla kogo są one przeznaczone i że naprawią swoje postępowanie, zanim będę zmuszony zastosować bardziej energiczne i przykre metody" - pisał dokładnie miesiąc przed spotkaniem z Węgrami James w swoistym raporcie dla "Przeglądu Sportowego". Ostatecznie wyszło na to, że "Orły" dały się chyba okiełznać, a to zaowocowało naprawdę znakomitym wynikiem.

27 sierpnia w wyjściowej jedenastce Polaków znalazło się sporo zawodników ze śląskich klubów, po dwóch graczy z Polonii Warszawa i Cracovii, na bramce stanął Adolf Krzyk, wówczas związany z Brygadą Częstochowa, a ekipę tę uzupełnił Paweł Cyganek z Fabloka Chrzanów. Podczas potyczki doszło do jednej zmiany - "Polonistę" Henryka Jaźnickiego zastąpił futbolista Warszawianki Stanisław Baran.

Największą gwiazdą pozostawał jednak niezmiennie Ernest Wilimowski, ikona Ruchu Chorzów, który i tym razem miał do odegrania wyjątkową rolę. Nim jednak zdążył zabłysnąć, starcie zaczęło się układać doskonale dla Węgrów.

Wynik w 14. minucie otworzył Gyula Zsengeller, a niespełna kwadrans później prowadzenie gości podwyższył Sandor Adam. Wtedy nastąpił jednak wielki zryw polskiej drużyny. Gola kontaktowego zapisał na swym koncie wspominany już Wilimowski, który do siatki trafił w 33. minucie. Po zmianie stron, w minucie 62., uzyskał on dublet i zapowiadało się na naprawdę gorącą końcówkę.

W 74. minucie Leonard Piątek (AKS Chorzów) poderwał w górę kibiców zgromadzonych na Stadionie Wojska Polskiego dając "Biało-Czerwonym" prowadzenie, a zaraz potem kropkę nad "i" postawił Wilimowski, który wykorzystał podyktowany rzut karny. Skończyło się na triumfie gospodarzy 4:2, co było bez dwóch zdań wielką sensacją.

Reprezentanci Polski byli noszeni na rękach. Pokonanie wicemistrzów świata było olbrzymią sensacją

"Zwyciężamy najsilniejszą drużynę zawodowców węgierskich" - pisał 29 sierpnia "Ilustrowany Kurier Codzienny", podkreślając, że cała polska kadra popisywała się wspaniałą grą.

W niedzielę Stadion Wojska Polskiego był terenem jednego z największych triumfów polskiego piłkarstwa

O tym, z jaką euforią przyjęli wynik kibice, można było przeczytać w dalszej części relacji. "Przełamała on [publiczność] kordony porządkowych i wybiegła na boisko, wynosząc naszych graczy na rękach. Potem długo wiwatowano przed szatnią".

O czym jeszcze pisał słynny "Ikac" tamtego dnia? "Anglia gotowa do starcia - tłumy modlą się w świątyniach"; "Francja pod znakiem mobilizacji"; "Wszyscy kopią rowy przeciwlotnicze" - to tylko kilka haseł, jakie rzucają się w oczy z tamtego wydania. Jednocześnie na pierwszej stronie pojawiła się reklama jesiennego wyjazdu do Truskawca, popularnego przedwojennego uzdrowiska (dziś znajdującego się w granicach Ukrainy). Niczym oznaka, że do końca tliła się iskra nadziei, że wojny uda się uniknąć.

1 września hitlerowskie Niemcy, przy ówczesnym współudziale ZSRR i Słowacji, rozpętały najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Na Warszawę, niedawną arenę futbolowych zmagań polsko-węgierskich, spadły tony bomb, a samo miasto musiało skapitulować 28 września.

"Biało-Czerwoni" swój kolejny mecz rozegrali dopiero w 1947 roku, kiedy to ulegli w Oslo Norwegii 1:3. To był już jednak zupełnie inny rozdział historii kadry...

