Wielka zmiana w reprezentacji Polski. Głośne rozstanie. "Sprawa przesądzona"

Dla wielu kibiców piłki nożnej koszulki piłkarskie to znacznie więcej niż "kawałek materiału", czy sposób na utożsamianie się z daną reprezentacją lub klubem. Nie bez powodu mnóstwo zespołów zmienia trykoty na nowe sezony i dzięki temu generuje milionowe zyski ze sprzedaży w sklepach kibica. Nie inaczej jest w przypadku reprezentacji Polski. Setki kibiców rok rocznie decyduje się na zakup biało-czerwonych koszulek.

Od 2008 roku na trykotach widnieje popularny na całym świecie i doskonale rozpoznawalny symbol skrzydła greckiej bogini zwycięstwa, który nazywa się Swoosh. Należy on rzecz jasna do amerykańskiej firmy Nike, która od osiemnastu lat ubiera reprezentację Polski. Kontrakt PZPN i odzieżowego giganta kończy się wraz z końcem 2026 roku i kilka miesięcy temu zrobiło się o tym temacie głośno.

Zmiana sponsora technicznego w reprezentacji? Sprawa ma być przesądzona

Sprawa budziła o tyle duże emocje, że przed trwającymi mistrzostwami świata wiele reprezentacji pokazało wyjątkowe projekty koszulek, które zachwyciły fanów. Polacy też otrzymali nowy wzór trykotów, ale patrząc na reakcję kibiców z kraju nad Wisłą, nie zrobiły one większego wrażenia. Od paru lat największym zarzutem pod adresem Nike ze strony kibiców było to, że projekty biało-czerwonych koszulek nie mają w sobie efektu "łał".

Dlatego możliwa zmiana sponsora technicznego wywołała dość duże poruszenie i fani mają nadzieję, że dojdzie do rozstania z Nike. Jak wynika z informacji, jakie przekazał Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl, prośby kibiców zostaną wysłuchane i w kolejnym roku stroje dostarczy niemiecka firma Adidas.

"Nie ma jeszcze oficjalnej komunikacji, czy Adidas przejmie kontrakt od Nike, ale według moich informacji to jest sprawa przesądzona. Adidas wjeżdża od przyszłego roku. Komunikacyjnie nie jest to chyba na razie czas ani moment... Trwa kontrakt z obecną firmą, ale marka Adidas od przyszłego roku będzie sponsorem technicznym reprezentacji" - wyjawił dziennikarz. Adidas w ostatnich latach zasłynął z projektów, które zachwycały kibiców i polscy fani liczą, że podobnie przełomowe projekty powstaną dla biało-czerwonej kadry. Tym samym osiemnastoletnia współpraca z Nike w przyszłym roku zostanie zakończona.

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Robert Lewandowski AFP

Matty Cash w reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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