Wielka zmiana, UEFA już ogłosiła. Kluczowe wieści dla reprezentacji Polski

Tego lata nie obejrzymy niestety reprezentacji Polski w akcji na rozgrywanych w Ameryce Północnej mistrzostwach świata 2026. Mimo usilnej walki "Biało-Czerwoni" w finale baraży strefy UEFA przegrali ze Szwecją i w ten sposób pożegnali się z marzeniami o prestiżowym turnieju.

Baraże to zresztą ostatnio powracający niczym bumerang wątek w przypadku naszych kadrowiczów, bowiem tą ścieżką przedostali się oni wcześniej na MŚ 2022 oraz Euro 2024. Tymczasem UEFA na tym polu ma zamiar wprowadzić naprawdę istotne zmiany...

UEFA wprowadza ważne zmiany dotyczące baraży. Polacy muszą na to uważać

Jeśli mowa o fazie play-off eliminacji do mistrzostw Europy, to dotychczas obowiązywała zasada w myśl której gospodarzy finałów poszczególnych ścieżek wyłaniano w drodze losowania, niezależnie od tego, jak wysoko rozstawione były dane drużyny. Teraz będziemy mieć jednak do czynienia z pewnym zwrotem akcji.

Zgodnie ze specjalnym, zaktualizowanym regulaminem opublikowanym przez UEFA na początku czerwca od teraz gospodarzami półfinałów mają być zespoły z koszyków 1 i 2, a gospodarzami finałów będą zwycięzcy tych półfinałów, w których brały udział zespoły z koszyka 1.

To jednak tylko w wariantach dwóch lub trzech ścieżek barażowych, a może być ich maksymalnie nawet... cztery. Przy takiej opcji dojdzie do dwumeczów, w których drużyny rozstawione będą grać rewanże u siebie.

Tak czy inaczej odpowiednie rozstawienie będzie teraz jeszcze istotniejsze...

Euro 2028: Skomplikowane zasady przez liczbę gospodarzy

Wszystko jest tak skomplikowane, bowiem Euro 2028 będzie mieć aż czterech gospodarzy - Anglię, Walię, Szkocję, oraz Irlandię i każdy z nich będzie musiał wziąć udział w eliminacjach, natomiast UEFA gwarantuje udział w turnieju co najmniej dwóm gospodarzom. To sprawia, że możemy być świadkami najróżniejszych scenariuszy organizacyjnych...

Kwalifikacje do kolejnych ME rozpoczną się w końcówce marca przyszłego roku i zakończą do końca marca roku 2028. Sam turniej ma być rozegrany 9 czerwca a 9 lipca 2028 roku.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL





Walia - Ghana. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport