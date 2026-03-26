Wielka wpadka na Narodowym przed meczem Polska - Albania. Co za scena, wszystko podczas hymnów

26 marca przyniósł sympatykom europejskiego futbolu istotne zmagania w kontekście mistrzostw świata 2026 - oto bowiem zainaugurowane zostały baraże strefy UEFA, w ramach których do akcji ruszyła m.in. reprezentacja Polski.

"Biało-Czerwoni" w czwartkowy wieczór podeszli do współzawodnictwa przeciwko Albańczykom, którzy podobnie jak podopieczni Jana Urbana, zajęli wcześniej drugie miejsce w swojej grupie kwalifikacyjnej. Przed pierwszym gwizdkiem doszło jednak do dość nietypowej sceny...

Na murawie PGE Narodowego pojawiła się orkiestra wojskowa, która miała za zadanie odegrać na żywo hymny państwowe. W normalnych warunkach byłby to zapewne dość imponujący występ, ale niestety... pojawiły się problemy z nagłośnieniem:

Efekt był taki, że w transmisji telewizyjnej hymnu albańskiego nie było słychać w ogóle, z kolei polski hymn wybrzmiewał wyraźnie jedynie fragmentami. Tomasz Brożek, wysłannik Interii Sport na PGE Narodowy, potwierdził przy tym, że identycznie sytuacja wyglądała również i na stadionie.

