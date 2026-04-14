Ważne wieści dla Zielińskiego, nadszedł komunikat z Włoch. Już padł warunek

W czerwcu 2025 roku po czterech latach na stanowisku szkoleniowca Interu Mediolan odszedł Simone Inzaghi. Jego następcą został Cristian Chivu. Rumun od razu miał przed sobą wielkie wyzwanie, bowiem "Nerazzurri" w trakcie kampanii 2024/2025 grali w finale Ligi Mistrzów, a do tego rywalizowali także na krajowym podwórku.

Mimo wielkiej presji jego ekipa radzi sobie bardzo dobrze. Co prawda, odpadała zdecydowanie zbyt wcześnie w najbardziej elitarnych rozgrywkach w Europie (w 1/16 finału LM po dwumeczu z Bodo/Glimt), lecz z powodzeniem gra na włoskich boiskach. W końcu zespół jest już w półfinale Pucharu Włoch, a także zajmuję 1. miejsce w tabeli Serie A.

Co więcej, przewaga nad drugim Napoli na sześć kolejek przed końcem kampanii wynosi dziewięć "oczek". W ten sposób mistrzostwo kraju jest dla Piotra Zielińskiego i spółki już bardzo blisko. Takie wyniki w pierwszym sezonie na stanowisku trenera mogą być dla Chivu bardzo opłacalne.

Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" szkoleniowiec ma niebawem otrzymać propozycję przedłużenia kontraktu. W końcu aktualny obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. By do tego doszło drużyna musi jednak spełnić jeden ważny warunek.

Chivu z nową umową? Świetne wieści dla Zielińskiego

Według wspomnianego źródła Rumun ma otrzymać propozycję przedłużenia umowy. Inter musi jednak dociągnąć swoją przewagę w tabeli Serie A do końca i wywalczyć upragnione Scudetto. Wtedy zarząd sfinalizuje kontrakt. Wraz z nim w życie wejdzie spora podwyżka. Szczegółów w tej sprawie nie podano.

- Przedłużenie kontraktu z Chivu jest formalnością, gdy tylko Scudetto zostanie zapewnione nowa umowa zostanie sfinalizowana. "Nerazzurri" mają dziewięć punktów przewagi nad Napoli, a do końca sezonu pozostało sześć meczów. Cristian zarabia obecnie 2,5 miliona euro, lecz będzie zarabiał więcej - czytamy.

Takie wieści mogą bardzo ucieszyć wspomnianego już Piotra Zielińskiego. Polak za kadencji 45-latka jest jedną z kluczowych postaci całej ekipy i dostaje więcej okazji do gry niż w poprzednim sezonie. Do tego niejednokrotnie mówił, że dla niego aktualny trener jest bardzo dobrą osobą.

Najbliższy mecz Inter Mediolan rozegra w piątek 17 kwietnia. Będzie to mecz w ramach 33. kolejki Serie A przeciwko Cagliari. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godz. 20:45.

