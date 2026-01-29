Ważne wieści dla Urbana. Reprezentant Polski zmienia barwy. Zagra w Dynamo

Mateusz Bogusz, odchodząc z Europy obrał kierunek amerykański. Polak zdecydował się, że jego najbliższe lata kariery spędzi w MLS, a konkretnie Los Angeles FC. Tam dał się poznać jako naprawdę dobry piłkarz, w pewnym momencie pewnie można było go nawet określić mianem "gwiazdy" ligi.

Po niespełna dwóch pełnych latach Bogusz uznał, że jego czas w MLS dobiegł końca. Polak zdecydował się, że jego kolejnym wyzwaniem będzie podbicie ligi meksykańskiej w barwach Cruz Azul. Ta sztuka nie była jednak dla niego łatwym zadaniem i trudno napisać, że jej podołał.

Mateusz Bogusz znów w MLS. Jest transfer

Bogusz w Meksyku spędził ledwie rok, a ostatnie kilka tygodni wypełnione były plotkami o niekoniecznie wzorowym zachowaniu Polaka w stosunku do klubu. Wszystko wskazywało na to, że Bogusz w najbliższych dniach zamieni klub. Kwestią do rozwiązania pozostawał kierunek transferu.

Wydaje się, że Polak faktycznie najlepiej czuje się w MLS. Właśnie okazało się bowiem, że wraca do amerykańskich kręgów. 24-latek zasilił szeregi Houston Dynamo FC. "Houston Dynamo FC podpisało kontrakt z dynamicznym polskim napastnikiem Mateuszem Boguszem jako designated player" - czytamy w komunikacie.

Bogusza w swoich mediach społecznościowych spowrotem powitało już także MLS. Polak w trakcie swojej poprzedniej amerykańskiej przygody zagrał w 90 meczach dla LA FC. Strzelił 24 gole i 19 razy asystował.

Rozwiń

Bartosz Slisz w barwach Atlanty United AFP

Leo Messi i Mateusz Bogusz Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Mateusz Bogusz jako piłkarz amerykańskiej MLS miał okazję mierzyć się z Lionelem Messim FREDERIC J. BROWN AFP

KPR Gminy Kobierzyce - PGE MKS El-Volt Lublin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport