Ważne wieści dla Urbana. Reprezentant Polski zmienia barwy. Zagra w Dynamo

Rafał Sierhej

Mateusz Bogusz w styczniu 2025 roku zdecydował, że jego czas w rozgrywkach MLS dobiegł końca. Polak w poszukiwaniu rozwoju i nowych wyzwań przeszedł do ligi meksykańskiej. Tam jednak w perspektywie długofalowej się nie sprawdził. Właśnie zostało ogłoszone, że reprezentant Polski odchodzi z Cruz Azul. 24-latek wraca do MLS.

Trzech sportowców ubranych w szare dresy z polskimi emblematami oraz logotypami sponsorów stoi w linii, skierowani są w stronę boiska, tło rozmyte.
Mateusz Bogusz zadebiutował w reprezentacji Polski za kadencji Michała ProbierzaPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Mateusz Bogusz, odchodząc z Europy obrał kierunek amerykański. Polak zdecydował się, że jego najbliższe lata kariery spędzi w MLS, a konkretnie Los Angeles FC. Tam dał się poznać jako naprawdę dobry piłkarz, w pewnym momencie pewnie można było go nawet określić mianem "gwiazdy" ligi.

Po niespełna dwóch pełnych latach Bogusz uznał, że jego czas w MLS dobiegł końca. Polak zdecydował się, że jego kolejnym wyzwaniem będzie podbicie ligi meksykańskiej w barwach Cruz Azul. Ta sztuka nie była jednak dla niego łatwym zadaniem i trudno napisać, że jej podołał.

Mateusz Bogusz znów w MLS. Jest transfer

Bogusz w Meksyku spędził ledwie rok, a ostatnie kilka tygodni wypełnione były plotkami o niekoniecznie wzorowym zachowaniu Polaka w stosunku do klubu. Wszystko wskazywało na to, że Bogusz w najbliższych dniach zamieni klub. Kwestią do rozwiązania pozostawał kierunek transferu.

Wydaje się, że Polak faktycznie najlepiej czuje się w MLS. Właśnie okazało się bowiem, że wraca do amerykańskich kręgów. 24-latek zasilił szeregi Houston Dynamo FC. "Houston Dynamo FC podpisało kontrakt z dynamicznym polskim napastnikiem Mateuszem Boguszem jako designated player" - czytamy w komunikacie.

Bogusza w swoich mediach społecznościowych spowrotem powitało już także MLS. Polak w trakcie swojej poprzedniej amerykańskiej przygody zagrał w 90 meczach dla LA FC. Strzelił 24 gole i 19 razy asystował.

Bartosz Slisz w barwach Atlanty United
Bartosz Slisz w barwach Atlanty UnitedAFP
Leo Messi i Mateusz Bogusz
Leo Messi i Mateusz BoguszMegan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu na stadionie, jeden ubrany w różowy strój z logo sponsora, drugi w czarnym stroju z nazwiskiem oraz numerem na plecach, tłum kibiców w tle.
Mateusz Bogusz jako piłkarz amerykańskiej MLS miał okazję mierzyć się z Lionelem MessimFREDERIC J. BROWNAFP
