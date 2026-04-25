Ważna wygrana Romy, Ziółkowski z kolejnym występem. 20 sekund i koniec

Paweł Nowak

Powoli do końca zbliża się piłkarski sezon 2025/2026. Ciekawie walka o miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów zapowiada się w Serie A. W sobotę ważne zwycięstwo zanotowała w tym kontekście AS Roma. Ekipa Jana Ziółkowskiego pokonała 2:0 Bolognie. Udział w tym wyniku, choć minimalny miał właśnie Polak. Ten pojawił się na murawie na ostatnie... 20 sekund.

Piłka nożna: Jan Ziółkowski wystąpił w meczu Romy z Bologną
Jan Ziółkowski w barwach AS RomaIMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W decydującą fazę wchodzi kampania 2025/2026. Choć w niektórych ligach sprawa mistrzostwa oraz lokat, które gwarantują grę w Lidze Mistrzów jest niemal rozstrzygnięta, jak chociażby w Hiszpanii to są także rozgrywki, gdzie cała rywalizacja będzie toczyć się do ostatniej serii gier.

Jednym z przykładów jest polska PKO BP Ekstraklasa, gdzie ścisk w tabeli jest ogromny. Podobnie sprawa wygląda we włoskiej Serie A. Choć o krok od Scudetto jest Inter Mediolan, to ciekawie zapowiada się walka o 4. miejsce, czyli ostatnie, które zapewnia grę w LM.

Wydaje się, że o tę lokatę walkę stoczą głównie Juventus, AS Roma oraz Como. Przed 34. serią gier "Stara Dama" miała pięć "oczek" przewagi nad wspomnianą dwójką. Stan rzeczy uległ jednak już delikatnej zmianie. O 18:00 do gry ruszyła ekipa z Rzymu. Naprzeciw była Bologna.

Ekipa Gian Piero Gasperiniego wyszła na prowadzenie już w 7. minucie za sprawą Donyella Malena. Napastnik wykorzystał podanie Neila El Aynaouiego i pewnie umieścił piłkę w siatce. Pod koniec pierwszej części meczu doszło do zmiany ról, gdyż na listę strzelców po podaniu Holendra wpisał się Marokańczyk, który z bliskiej odległości pokonał golkipera gospodarzy.

Ziółkowski wszedł i... koniec. Zaledwie 20 sekund na boisku

Taki wynik utrzymywał się do ostatnich chwil całego meczu. Rywalizacja miała także polski aspekt, bowiem w samej końcówce na murawie pojawił się Jan Ziółkowski. Defensor Romy nie miał jednak zbyt wiele okazji do pokazania się, gdyż spotkanie zakończyło się po... 20 sekundach od jego wejścia.

W ten sposób AS Roma zdobyła bardzo ważne trzy punkty i zbliżyła się do Juventusu na dwa punkty w ligowej tabeli. "Stara Dama" ma rozegrane jedno spotkanie mniej. Gigant zmierzy się w niedzielny wieczór w hicie Serie A z Milanem (godz. 20:45).

Młody mężczyzna z jasnymi włosami ubrany w sportową bluzę z geometrycznym wzorem i logo Adidasa na tle rozmytego, ciemnoniebieskiego tła.
Jan Ziółkowski
Młody piłkarz ubrany w bordowo-żółty strój drużyny AS Roma podczas meczu na stadionie, na tle rozmytej publiczności.
Jan Ziółkowski
Piłkarz w bordowym stroju z numerem 24 kontroluje piłkę na murawie podczas meczu, w tle rozmyte trybuny stadionu i reklamy.
Jan Ziółkowski
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Dziki Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja