Ważą się losy Milika w Juventusie, a tu takie wieści. To może być absolutna sensacja

Przemysław Frankowski ostatnią rundę spędził w Galatasaray , gdzie trafił po latach występów dla francuskiego RC Lens. Reprezentant Polski z nowym klubem sięgnął po podwójną koronę - mistrzostwo i Puchar Turcji. Z jego postawy w Stambule są jednak bardzo umiarkowanie zadowoleni, w związku z czym co jakiś czas pojawiają się pogłoski o potencjalnej kolejnej przeprowadzce prawego wahadłowego.

Do szokującej informacji dotarł turecki portal "fotosport.com". Według nich angażem Frankowskiego zainteresowany jest ... wielokrotny mistrz Włoch Juventus Turyn. Turcy wiążą Frankowskiego bezpośrednio z osobą nowego dyrektora generalnego włoskiego klubu. Damien Comolli zanim trafił do Włoch, przez pięć lat sprawował funkcję prezydenta francuskiego Toulouse FC. I to właśnie z czasów pracy w Ligue 1 Comolli na pewno kojarzy Frankowskiego. Polak w Lens był jednym z wyróżniających się zawodników. Wraz ze swoim zespołem grał m.in. w fazie grupowej Ligi Mistrzów.